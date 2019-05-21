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Як набрати форму до літа всього за 6 тижнів: план простої та смачної дієти

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Експерти розробили ідеальний план схуднення за шість тижнів, в рамках якого можна буде їсти таке блюдо як стейк із яловичини.

Детальний план представили на сторінках таблоїду Mirror.

Раніше вважалося, що найефективнішим способом схуднути є скорочення жирів, проте, зараз вже доведено, що куди легше скинути зайві кілограми, якщо скоротити споживання цукру і швидких вуглеводів.

Так, представлений план харчування передбачає прийоми їжі в середземноморському стилі з підвищеним вмістом білка в кожній порції.

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Відповідно до вказівок, чоловіки повинні їсти порції, в яких буде білка розміром в дві долоні, овочів як два кулаки і дві чашки вуглеводів. Для жінок норма рівно вдвічі менша.

Орієнтовна норма за кількістю калорій становить 2000 для чоловіків і 1500 для жінок.

При цьому, щодня рекомендують з'їдати по жмені горіхів, уникати швидких вуглеводів, віддаючи перевагу цільнозерновим макаронам і хлібу, бурому рису, виключити з раціону солодкі газовані напої, пити як мінімум 8 склянок води на день, оскільки організм часто трактує спрагу як голод, що викликає переїдання, але не більше двох чашок кави або чаю.

Як набрати форму до літа всього за 6 тижнів: план простої та смачної дієти

Раз в тиждень припустимо випити маленький келих вина або трохи пива.

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Як закуски пропонують вживати на вибір такі страви як жменю оливок, мигдалю, яблуко з горіховим маслом, йогурт, авокадо з скибочкою шинки, палички з моркви і червоного перцю.

Як набрати форму до літа всього за 6 тижнів: план простої та смачної дієти

На обід можна вибрати пісний стейк на грилі, філе тріски, марокканську лимонну курку, філе лосося, свинячу або баранячу відбивну.

Встановлено, що таке харчування дозволить привести організм і тіло в порядок, зменшити тягу до солодкого, прискорити метаболізм і спалити зайві жири.

Для кращого результату краще комбінувати цей тип харчування з простими фізичними вправами.

Як набрати форму до літа всього за 6 тижнів: план простої та смачної дієти

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