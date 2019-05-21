Як набрати форму до літа всього за 6 тижнів: план простої та смачної дієти

Експерти розробили ідеальний план схуднення за шість тижнів, в рамках якого можна буде їсти таке блюдо як стейк із яловичини.

Детальний план представили на сторінках таблоїду Mirror.

Раніше вважалося, що найефективнішим способом схуднути є скорочення жирів, проте, зараз вже доведено, що куди легше скинути зайві кілограми, якщо скоротити споживання цукру і швидких вуглеводів.

Так, представлений план харчування передбачає прийоми їжі в середземноморському стилі з підвищеним вмістом білка в кожній порції.

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Відповідно до вказівок, чоловіки повинні їсти порції, в яких буде білка розміром в дві долоні, овочів як два кулаки і дві чашки вуглеводів. Для жінок норма рівно вдвічі менша.

Орієнтовна норма за кількістю калорій становить 2000 для чоловіків і 1500 для жінок.

При цьому, щодня рекомендують з'їдати по жмені горіхів, уникати швидких вуглеводів, віддаючи перевагу цільнозерновим макаронам і хлібу, бурому рису, виключити з раціону солодкі газовані напої, пити як мінімум 8 склянок води на день, оскільки організм часто трактує спрагу як голод, що викликає переїдання, але не більше двох чашок кави або чаю.

Раз в тиждень припустимо випити маленький келих вина або трохи пива.

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Як закуски пропонують вживати на вибір такі страви як жменю оливок, мигдалю, яблуко з горіховим маслом, йогурт, авокадо з скибочкою шинки, палички з моркви і червоного перцю.

На обід можна вибрати пісний стейк на грилі, філе тріски, марокканську лимонну курку, філе лосося, свинячу або баранячу відбивну.

Встановлено, що таке харчування дозволить привести організм і тіло в порядок, зменшити тягу до солодкого, прискорити метаболізм і спалити зайві жири.

Для кращого результату краще комбінувати цей тип харчування з простими фізичними вправами.

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