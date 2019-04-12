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Відомий кухар розповів, як приготувати смачну паску

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом смачної паски – до свята, яке в цьому році у православних відзначається 28 квітня (до речі, почитайте, які традиційні українські страви краще приготувати до святкового столу).

Рецепт паски Клопотенко опублікував в своєму Instagram.

Любиш з'їдати верхівку паски - люби готувати паску. Це мало кому відома заповідь, але важлива. Думаю, ви повинні знати про неї, # гастропарафіяни. Тому що виходить з любов'ю. Тому що ніжно, з апельсиновою цедрою, пружним родзинками і хрустким маком. Тому що божественно за смаком і своєю суттю. Це вам не бездушні паски з магазину. Рецепт я залишив в профілі. Повірте, це просто. Ось дуже. ---- Підписуйтесь на мій ютуб-канал, щоб не пропустити нові відеорецепти.

Публікація від Evgeniy Klopotenko (@klopotenko)

"Любиш з'їдати верхівку паски – люби готувати паску. Це мало кому відома заповідь, але важлива. Думаю, ви повинні знати про неї, # гастропарафіяни. Тому що виходить з любов'ю. Тому що ніжно з апельсиновою цедрою, пружними родзинками і хрустким маком. Тому що божественно за смаком і своєю суттю. Це вам не бездушні паски з магазину ", - зазначив кухар у своїй публікації.

Читайте також рецепт Клопотенко, як смачно приготувати скумбрію.

Крім того, читайте в нашому розділі "Кухня" ще один рецепт святкової паски.

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