Відомий кухар розповів, як приготувати смачну паску

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом смачної паски – до свята, яке в цьому році у православних відзначається 28 квітня (до речі, почитайте, які традиційні українські страви краще приготувати до святкового столу).

Рецепт паски Клопотенко опублікував в своєму Instagram.

"Любиш з'їдати верхівку паски – люби готувати паску. Це мало кому відома заповідь, але важлива. Думаю, ви повинні знати про неї, # гастропарафіяни. Тому що виходить з любов'ю. Тому що ніжно з апельсиновою цедрою, пружними родзинками і хрустким маком. Тому що божественно за смаком і своєю суттю. Це вам не бездушні паски з магазину ", - зазначив кухар у своїй публікації.

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