Від цього рецепту квашених баклажанів по-корейськи ваші близькі будут у захваті

Якою заготовкою здивувати всю сім'ю? Звичайно квашеними баклажанами за нашим рецептом.

Цей спосіб заквашування дуже простий, але баклажани виходять особливо смачними.

Їх можна зберігати в холодильнику або погребі. Закуска відмінно поєднується зі стравами з картоплі або м'ясом.

Любителі кисло-солодкого смаку і часникового аромату обов'язково оцінять цей делікатес.

Для начинки знадобиться морква, цибуля і болгарський перець, які потрібно нарізати або натерти на тертці, а потім вкласти у середину баклажанів.

Секрет смачних баклажанів полягає в тому, що перед закваскою їх слід злегка відварити.

Про те, як приготувати смачні баклажани, і яким розсолом їх залити, детально описано в покроковому рецепті з фото за цим посиланням: Рецепт квашених баклажанів.

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