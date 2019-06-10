Від курячого шашлику до цибулевих вафель: смачні рецепти, які допоможуть схуднути

Шеф-кухарі Кейт Аллінсон і Кей Фезерстоун розробили ряд незвичайних рецептов для схуднення, серед яких вафлі і шашлик, які задовольнять смак навіть найвибагливіших гурманів.

Кілька з них опублікували у виданні Mirror.

Перш за все, особливим блюдом можна назвати цибульні картопляні вафлі.

Для їх приготування потрібно 2 середніх картоплі, 2 порізані цибулини, 1 столова ложка зеленого лука, спеції за смаком.

Картоплю треба приготувати в мікрохвильовці або духовці, дати їй охолонути, почистити.

Духовку розігріти до 200 градусів, картоплю натерти в мисці, змішати з порізаною зеленою і звичайною цибулею, руками сформувати з суміші кульку.

Приготувати дешеві силіконові форми для вафель, збризнути їх низькокалорійним кулінарним спреєм, запресувати картопляну суміш в форму і запікати 20 хвилин, після чого перекласти на деко і готувати ще 10-15 хвилин, щоб страва підрум'янилася.

Крім того, можна використовувати для схуднення курячий шашлик.

Для нього потрібно взяти 9 курячих стегенець, очищених від кісток і шкіри, 1 цибулину або картоплину, сік одного лимона, по чайній ложці часнику, паприки, меленого кмину, солі, 1 столову ложку каррі і дрібку кориці.

Всі інгредієнти, крім курки і цибулі/картоплі потрібно змішати в мисці, після чого додати м'ясо і ретельно перемішати, накрити плівкою і залишити в холодильнику на кілька годин.

Духовку розігріти до 180 градусів, від цибулі чи картоплі відрізати кінець, щоб вона могла бути стійкою підставкою, залишити її на деці, встромивши в неї три шампура, на які нанизати по 3 стегна, щільно притиснувши один до одного.

Готувати півтори години.

Дуже смачним блюдом для тих, що худнуть, є копчений салат з кукурудзи.

Для нього потрібно взяти 2 качана кукурудзи, 180 г вареної квасолі або гороху, половину огірка і помідор кубиками, додаткові овочі за смаком (наприклад, цибуля або корнішони), сік половини лайма, 2 столових ложки маринаду, 1 столова ложка винного оцту, по чверті чайної ложки часнику, гострого і соєвого соусу, пучок салату, щіпку паприки і чилі, сіль і перець.

У духовці потрібно розігріти гриль до високої температури, поставити туди сковороду, збризнути низькокалорійним кулінарним спреєм. Обприскати і кукурудзу, змішати її з паприкою і спеціями, приготувати в духовці.

Поки кукурудза готується, потрібно в окремій великій мисці змішати всі спеції і соуси після чого туди додати салат, огірки, помідор, бобові та добре змішати.

Готову кукурудзу обрізати з качана гострим ножем, змішати з салатом.

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