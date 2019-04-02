Великдень-2019: топ-3 рецепти смачних салатів

Ідеальний пасхальний стіл — це не тільки фарбовані яйця, красиві паски, а й смачні, легкі салати.
Тому OBOZREVATEL підготував топ-3 рецепта салатів, які чудово підійдуть для святкового столу.
Салат "Спокуса"
Інгредієнти:
Фото: povar.ru
500 г кальмарів
400 г лісових грибів
300 г шинки
200 г свіжих огірків
200 г моркви по-корейськи
1 банка кукурузи консервованої
1 шт. хліба для тостів
за смаком майонез і гірчиця
Спосіб приготування:
Відваріть кальмари в злегка підсоленій воді (3-4 хвилини). Потім остудіть в холодній воді, почистіть і наріжте соломкою. Так само наріжте і шинку. Помийте огірок і натріть на тертці. Далі відваріть гриби і посмажте до готовності.
Візьміть хліб для тостів, зріжте скориночки і розріжте навпіл. Кожен шматочок розкачайте качалкою. З'єднайте два шматочки хліба за допомогою води, виріжте візерунки. Далі склейте за допомогою води і другу стінку — зробіть стаканчик. Відправте у розігріту духовку до 180 градусів на 5-7 хвилин.
З'єднайте в салатнику всі інгредієнти. Додайте трохи майонезу, гірчиці, солі і перцю — добре перемішайте. Салат можна подавати в хрустких хлібних стаканчиках.
Салат "Ананас" з куркою і грибами
Інгредієнти:
Фото: povar.ru
1 шт. курячої грудки
2 шт. картоплі
2 шт. курячого яйця
100 г твердого сиру
2-3 шт. маринованих огірків
200 г маринованих шампіньйонів
за смаком майонез
Спосіб приготування:
Відваріть курячу грудку, картоплю і яйця — остудіть. Далі почистіть і натріть картоплю. Змастіть за смаком майонезом.
Другим шаром викладіть нарізані огірки і також змастіть майонезом. Третій шар — шматочки курки. Четвертий — натерті яйця. Після яєць змастіть ще раз всю "гірку" майонезом і посипте натертим сиром. Потім ще раз покрийте все тонким шаром майонезу.
Візьміть листя ананаса, помийте, обсушіть і вставте в салат. Потім від листя починайте викладати нарізані тонкими пластинами гриби.
Салат "Печонкін"
Інгредієнти:
Фото: povar.ru
350 г яловичої печінки
3-5 шт. солоного огірка
2 шт. цибулі
2 шт. моркви
4 шт. яйця
250 г майонезу
2 ст.л. соняшникової олії
Спосіб приготування:
Покладіть в каструлю моркву і яйця — відваріть до готовності. Наріжте печінку шматками і обсмажуйте 5 хвилин на соняшниковій олії. Потім накрийте кришкою і готуйте на малому вогні ще 15 хвилин.
Далі почистіть варені яйця і відокремте білок від жовтка. Натріть білки на тертці і викладіть на дно миски, потім покрийте тонким шаром майонезу. Далі натріть на тертці варену моркву, викладіть другим шаром і також змастіть майонезом. Третій шар — огірки, четвертий — обсмажена цибуля, п'ятий — натерта печінка. Зверху все змастіть майонезом.
Готовий салат переверніть і посипте зверху яєчним жовтком.
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