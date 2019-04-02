Великдень-2019: топ-3 рецепти смачних салатів

Ідеальний пасхальний стіл — це не тільки фарбовані яйця, красиві паски, а й смачні, легкі салати.

Тому OBOZREVATEL підготував топ-3 рецепта салатів, які чудово підійдуть для святкового столу.

Салат "Спокуса"

Інгредієнти:

Фото: povar.ru

500 г кальмарів

400 г лісових грибів

300 г шинки

200 г свіжих огірків

200 г моркви по-корейськи

1 банка кукурузи консервованої

1 шт. хліба для тостів

за смаком майонез і гірчиця

Спосіб приготування:

Відваріть кальмари в злегка підсоленій воді (3-4 хвилини). Потім остудіть в холодній воді, почистіть і наріжте соломкою. Так само наріжте і шинку. Помийте огірок і натріть на тертці. Далі відваріть гриби і посмажте до готовності.

Візьміть хліб для тостів, зріжте скориночки і розріжте навпіл. Кожен шматочок розкачайте качалкою. З'єднайте два шматочки хліба за допомогою води, виріжте візерунки. Далі склейте за допомогою води і другу стінку — зробіть стаканчик. Відправте у розігріту духовку до 180 градусів на 5-7 хвилин.

З'єднайте в салатнику всі інгредієнти. Додайте трохи майонезу, гірчиці, солі і перцю — добре перемішайте. Салат можна подавати в хрустких хлібних стаканчиках.

Салат "Ананас" з куркою і грибами

Інгредієнти:

Фото: povar.ru

1 шт. курячої грудки

2 шт. картоплі

2 шт. курячого яйця

100 г твердого сиру

2-3 шт. маринованих огірків

200 г маринованих шампіньйонів

за смаком майонез

Спосіб приготування:

Відваріть курячу грудку, картоплю і яйця — остудіть. Далі почистіть і натріть картоплю. Змастіть за смаком майонезом.

Другим шаром викладіть нарізані огірки і також змастіть майонезом. Третій шар — шматочки курки. Четвертий — натерті яйця. Після яєць змастіть ще раз всю "гірку" майонезом і посипте натертим сиром. Потім ще раз покрийте все тонким шаром майонезу.

Візьміть листя ананаса, помийте, обсушіть і вставте в салат. Потім від листя починайте викладати нарізані тонкими пластинами гриби.

Салат "Печонкін"

Інгредієнти:

Фото: povar.ru

350 г яловичої печінки

3-5 шт. солоного огірка

2 шт. цибулі

2 шт. моркви

4 шт. яйця

250 г майонезу

2 ст.л. соняшникової олії

Спосіб приготування:

Покладіть в каструлю моркву і яйця — відваріть до готовності. Наріжте печінку шматками і обсмажуйте 5 хвилин на соняшниковій олії. Потім накрийте кришкою і готуйте на малому вогні ще 15 хвилин.

Далі почистіть варені яйця і відокремте білок від жовтка. Натріть білки на тертці і викладіть на дно миски, потім покрийте тонким шаром майонезу. Далі натріть на тертці варену моркву, викладіть другим шаром і також змастіть майонезом. Третій шар — огірки, четвертий — обсмажена цибуля, п'ятий — натерта печінка. Зверху все змастіть майонезом.

Готовий салат переверніть і посипте зверху яєчним жовтком.

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