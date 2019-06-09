Упаковані сендвічі з магазинів виявилися смертельно небезпечними

Національний центр здоров'я Великої Британії попередив громадян, що вживання готових упакованих сендвічів може привести до смерті, тому дуже рекомендуємо вам готувати свої сендвічі в домашніх умовах: це смачно і безпечно!

У Британії обговорюють нещодавні три летальні випадки, причиною яких стали магазинні сендвічі, заражені небезпечними бактеріями.

Вчені ще у 2016 році виявили в магазинних бутербродах лістерії, що робило сендвічі отруйними.

Після виявлення всіх обставин з'ясувалося, що в магазинах сендвічі зберігаються в холодильниках при недостатньо низькій температурі, що сприяє активному росту лістерій. З'ївши такий бутерброд, людина опиняється на лікарняному ліжку, і навіть може померти.

Колишній міністр охорони здоров'я Великобританії Норман Лемб дуже обурився, що таке чітке попередження про небезпеку довго ігнорувалося.

"З урахуванням того, що три роки тому були попередження про ризик зараження лістеріями запакованих бутербродів, влада терміново повинна відзвітувати, які дії були зроблені у відповідь на висновки вчених", - сказав політик Джонатан Ешворт виданню Mirror.

У 2016 році Агентство по стандартам харчових продуктів отримало звіт про небезпеки розфасованих сендвічів в лікарнях і будинках для літніх людей. Тоді виявили, що саме ці сендвічі були причиною майже всіх спалахів лістерії з 2003 року.

Останній спалах лістеріозу бв виявлений в Британії у п'ятницю, 7 червня. З 25 квітня про 15 травня лікарі у 6 пацієнтів діагностували зараження лістеріеями. З тих пір три людини померли від цієї хвороби.

Безпосереднє розслідування було розпочато після того, як 24 травня співробітники лікарні висловили підозри, що в смертях пацієнтів можуть бути винні магазинні бутерброди.

Вже 5 червня стало точно відомо, що причина спалаху лістеріозу - бутерброди, бо штам цих бактерій знайшли у сендвічах The Good Food Chain для 43 лікарняних трестів.

Постачальником зараженого м'яса для The Good Food Chain виявилася компанія North Country Cooked Meats, яка була змушена зупинити виробництво.

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