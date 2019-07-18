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Ці смачні фаршировані перці: три кращих рецепта сезонної страви

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Саме зараз час приготувати солодкий болгарський перець з м'ясною, рисовою або овочевою начинкою.

SmakObozrevatel знайшов три прості рецепти смачних, ситних і корисних фаршированих перців.

Перець фарширований м'ясом і рисом

Це класичний рецепт улюбленої з дитинства страви. Стиглі болгарські перці начиняються м'ясним фаршем з рисом і тушкуються з додаванням помідорів або томатної пасти.

Докладний рецепт болгарських перців з рисово-м'ясною начинкою шукайте за цим посиланням.

Перець фарширований м'ясом і рисом

Перець фарширований м'ясом і рисом

Перець фарширований овочами

Ця страва має зовсім інший смак і є ідеальним літнім гарніром. Якщо ви ніколи не куштували фарширований овочами болгарський перець, неодмінно приготуйте його хоч раз, і це стане однією з ваших улюблених страв.

Детальний рецепт з фото читайте за посиланням: Перець фарширований овочами.

Перець фарширований овочами

Перець фарширований овочами

Перець фарширований рисом

Звичайний варений рис – це так нудно! Візьміть кілька соковитих болгарських перців і начиніть їх рисом. У рецепті є секретний інгредієнт – особлива заливка для тушкування.

Як приготувати смачні фаршировані рисом перці дивіться тут.

Перець фарширований рисом

Перець фарширований рисом

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