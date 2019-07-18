Ці смачні фаршировані перці: три кращих рецепта сезонної страви

Саме зараз час приготувати солодкий болгарський перець з м'ясною, рисовою або овочевою начинкою.
SmakObozrevatel знайшов три прості рецепти смачних, ситних і корисних фаршированих перців.
Перець фарширований м'ясом і рисом
Це класичний рецепт улюбленої з дитинства страви. Стиглі болгарські перці начиняються м'ясним фаршем з рисом і тушкуються з додаванням помідорів або томатної пасти.
Докладний рецепт болгарських перців з рисово-м'ясною начинкою шукайте за цим посиланням.
Перець фарширований м'ясом і рисом
Ця страва має зовсім інший смак і є ідеальним літнім гарніром. Якщо ви ніколи не куштували фарширований овочами болгарський перець, неодмінно приготуйте його хоч раз, і це стане однією з ваших улюблених страв.
Детальний рецепт з фото читайте за посиланням: Перець фарширований овочами.
Перець фарширований овочами
Звичайний варений рис – це так нудно! Візьміть кілька соковитих болгарських перців і начиніть їх рисом. У рецепті є секретний інгредієнт – особлива заливка для тушкування.
Як приготувати смачні фаршировані рисом перці дивіться тут.
Перець фарширований рисом
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