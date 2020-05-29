Три продукти, що допомагають кинути палити

Імбир, шоколад і молоко допоможуть людям, які мають залежність від паління, позбутися від цієї шкідливої звички.

Імбир. При бажанні закурити шматочок імбиру ретельно розжуйте. Специфічний присмак цього продукту придушить бажання потягнутися за сигаретою. Крім цього, ви можете заварити імбирний чай з лимоном і медом.

Чорний шоколад Getty

Чорний шоколад. Дуже добре підходить для людей, які борються зі своєю згубною звичкою. Прекрасно позбавляє від стресу, викликаного скасуванням надходження нікотину в організм. Шматочок плитки чорного шоколаду з високим вмістом какао і без цукру відмінно притупляє апетит і запобігає переїданню, стверджує видання gotovim-edim.ru.

молоко Foodandmood

Молочна продукція. Смак тютюну в поєднанні з молоком у багатьох викликає огиду. Їжте більше молочних продуктів – і кинути палити стане значно простіше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, овочі, фрукти, рибу, горіхи і боби в обов'язковому порядку повинні вживати люди, які мають проблеми з серцево-судинною системою.

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