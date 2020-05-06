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Три незвичайні капкейки до Дня матері

3.1т
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OBOZREVATEL, продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі цікаві рецепти капкейків, які можна приготувати до Дня матері. Традиційно це свято відзначають в Україні 10 травня.

Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділилася Yulia Small.

Капкейк "ЧЕРВОНИЙ ОКСАМИТ"

Інгрідієнти

  • Пшеничне борошно - 220 гр,

  • яйця - 2 шт,

  • цукор - 180 гр,

  • кефір - 180 гр,

  • олія - 120 мл,

  • сода - 2/3 ч. л,

  • розпушувач - 2/3 ч. л,

  • какао - 10 гр,

  • ванільний екстракт - за смаком,

  • гелевий барвник - 1 ч. л,

  • вершковий сир - 300 гр,

  • цукрова пудра - 100 гр,

  • вершки - 100 мл.

Приготування

У чашу міксера відправляємо яйця і цукор. Збиваємо до утворення світлої маси. Додаємо ваніль і гелевий барвник, який надасть насиченого кольору капкейкам. Тепер в кефір потрібно додати соду та олію, а в пшеничне борошно - какао і розпушувач. Для отримання ідеального тіста необхідно по черзі додавати в ємність зі збитими яйцями борошно з какао і вливати підготовлений кефір.

Збивати можна на середніх обертах. Приготоване тісто відправляємо в формочки з паперовими вкладишами, заповнюючи кожну з них на 50%. Випікати потрібно 18-20 хвилин при 180°С. Остигати капкейки мають на решітці. Готуємо вершковий крем: холодний вершковий сир збиваємо з цукровою пудрою і вливаємо добре охолоджені вершки. Збиваємо, поки не вийде щільний крем. Прикрашаємо капкейкі капелюшками з вершкового крему і подаємо до столу.

Три незвичайні капкейки до Дня матері

СИРНИЙ КАПКЕЙК

Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділилася фуд-блогер Оля Tortik.

Інгрідієнти

  • пшеничне борошно - 150 гр,

  • яйця - 3 шт,

  • розпушувач - 1/2 ч. л,

  • сіль - щіпка,

  • масло вершкове - 70 гр,

  • цукор - 140 гр, сир - 130 гр.

Приготування

У чашу міксера відправляємо розтоплене вершкове масло, додаємо цукор і збиваємо в однорідну масу. Додаємо в цю масу сир та яйця. Збиваємо масу за допомогою міксера.

Коли маса стане однорідною, додаємо борошно, сіль і розпушувач. Збиваємо тісто не менше трьох хвилин. Тісто має вийти густим та м'яким. Заповнюємо форми для капкейків тістом на 50%, оскільки тісто підніметься при випіканні.

Випікаємо сирні капкейки близько 30-35 хвилин. Температура не має перевищувати 180°С. Перед подачею остиглі капкейки прикрашаємо кремом.

Три незвичайні капкейки до Дня матері

ШОКОЛАДНІ КАПКЕЙКИ

Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділився канал "Я ТОРТодел".

Інгрідієнти

  • масло вершкове - 100 гр,

  • цукор - 300 гр,

  • борошно - 185 гр,

  • какао - 65 гр,

  • яйце - 2 шт,

  • сіль - 1/8 ч.л,

  • сода - 1/4 ч.л,

  • ванілін - 1 гр,

  • молоко - 250 мл.

Приготування

У чашу міксера відправляємо розм'якшене вершкове масло і цукор. Збиваємо все до однорідного стану. Додаємо яйця, дрібку солі і збиваємо масу ще кілька хвилин.

Змішуємо в окремій чаші розпушувач, пшеничне борошно, соду, какао та ванілін. Просіваємо цю суху суміш в чашу з маслом і яйцями. Збиваємо усе на високих обертах і вливаємо в процесі збивання молоко кімнатної температури.

Наповнюємо формочки тістом і відправляємо в духовку, розігріту до 170 градусів. Приблизний час випікання близько 20 хвилин. Перед подачею остиглі капейки прикрашаємо кремом.

Три незвичайні капкейки до Дня матері

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
День матері Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування продукти свято травневі свята
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