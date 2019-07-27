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Три кращих рецепти фаршированих перців, від яких пальчики оближеш

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Однією з найбільш популярних в народі страв є фарширований перець, начинка якого може складатися з різних інгредієнтів.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вашій увазі три кращих рецепта фаршированих перців, які порадують ваших близьких і гостей.

Перець фарширований овочами

Три кращих рецепти фаршированих перців, від яких пальчики оближеш

У переважній більшості випадків перець фарширується м'ясним фаршем, однак існує альтернативний рецепт – фарширування перцю овочами і рисом. Радимо відкинути всі сумніви щодо того, що без м'яса перці втратять свій оригінальний смак і аромат.

Докладний покроковий рецепт та інгредієнти ви можете прочитати за цим посиланням.

Перець фарширований м'ясом і рисом

Три кращих рецепти фаршированих перців, від яких пальчики оближеш

Мабуть, страви з м'яса – фаворит всіх домашніх і святкових столів. Ми пропонуємо вам приготувати традиційний фарширований перець з м'ясом і рисом, з томатною пастою і сметаною, які стануть невід'ємними інгредієнтами в процесі приготування цієї страви.

Докладний рецепт приготування можна знайти тут.

Перець фарширований сиром

Три кращих рецепти фаршированих перців, від яких пальчики оближеш

Для приготування фаршированого сиром перцю вам не знадобляться вогонь і плита. У разі правильного дотримання алгоритмів рецепту і технології така страва виходить неймовірно ароматною і смачною. Перець можна подавати на стіл як закуску.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам приготувати фарширований сиром перець за нашим оригінальним рецептом.

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