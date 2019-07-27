Три кращих рецепти фаршированих перців, від яких пальчики оближеш

Однією з найбільш популярних в народі страв є фарширований перець, начинка якого може складатися з різних інгредієнтів.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вашій увазі три кращих рецепта фаршированих перців, які порадують ваших близьких і гостей.

Перець фарширований овочами

У переважній більшості випадків перець фарширується м'ясним фаршем, однак існує альтернативний рецепт – фарширування перцю овочами і рисом. Радимо відкинути всі сумніви щодо того, що без м'яса перці втратять свій оригінальний смак і аромат.

Докладний покроковий рецепт та інгредієнти ви можете прочитати за цим посиланням.

Перець фарширований м'ясом і рисом

Мабуть, страви з м'яса – фаворит всіх домашніх і святкових столів. Ми пропонуємо вам приготувати традиційний фарширований перець з м'ясом і рисом, з томатною пастою і сметаною, які стануть невід'ємними інгредієнтами в процесі приготування цієї страви.

Докладний рецепт приготування можна знайти тут.

Перець фарширований сиром

Для приготування фаршированого сиром перцю вам не знадобляться вогонь і плита. У разі правильного дотримання алгоритмів рецепту і технології така страва виходить неймовірно ароматною і смачною. Перець можна подавати на стіл як закуску.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам приготувати фарширований сиром перець за нашим оригінальним рецептом.

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