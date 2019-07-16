Три кращих рецепти дуже смачних овочевих салатів

Багато людей абсолютно байдуже ставляться до овочевих салатів, проте правильне приготування цієї страви може привести у захват вашу сім'ю і гостей.
OBOZREVATEL. Smak підготував для вас добірку трьох смачних рецептів приготування овочевого салату.
Салат з червоної капусти
Приготування такого салату, що складається з різних інгредієнтів, урізноманітнює ваш святковий стіл і сподобається гостям. Червона капуста і інші складові страви, утворюючи феєрію кольорів, роблять салат дуже апетитним. Також салат неймовірно багатий корисними мінералами і елементами.
Покроковий рецепт приготування салату з червоної капусти читайте за наступним посиланням.
Салат зі свіжої капусти
По-справжньому універсальний салат зі свіжої капусти можна готувати в будь-яку пору року і з різноманітним набором овочів. Капуста має цілу низку корисних для організму властивостей і заряджає енергією. Приготувати таку страву під силу практично будь-якій господині.
Докладний рецепт та інгредієнти для приготування салату зі свіжої капусти можна знайти тут.
Салат із зелених помідорів
У більшості випадків зелені помідори рідко використовуються для приготування багатьох страв, однак це не стосується салатів. Додавання таких помідорів надає салату особливий смак. Ми радимо вживати цей салат в їжу на наступний день після безпосереднього приготування.
OBOZREVATEL.Smak пропонує спробувати вам приготувати салат із зелених помідорів за допомогою нашого оригінального рецепту.
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