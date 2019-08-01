Три кращих рецепта найсмачнішого холодця

До розряду блюд, які актуальні в будь-яку пору року, безперечно можна віднести холодець, - він доречний як в новорічні свята, так і в літню спеку.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL.Smak вирішив зібрати три кращих рецепта приготування цієї страви.
Як відомо, найкраще для приготування холодцю використовувати домашнє м'ясо, а не магазинне, тоді страва буде мати кращу структуру і набагато більш насичений смак.
Найчастіше готують холодець з півня, - за нашим рецептом його можна просто і легко приготувати трохи більше ніж за три години. Також представлені поради, як красивіше подати блюдо на столі.
Трохи більше часу потрібно на приготування холодцю з качки, але це того варто, оскільки з таким м'ясом він виходить більш жирним, наваристим і ароматним.
Багато часу займає приготування холодцю з індички, однак, він виходить на диво ніжним, не сильно жирним і легким, - відмінний варіант для тих, хто стежить за своєю фігурою.
Іншим універсальним і завжди актуальним блюдом можна назвати вареники по-селянськи, - раніше OBOZREVATEL.Smak публікував секрети їх приготування, щоб вони вийшли неймовірно смачними.
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