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Три кращих рецепта найсмачнішого холодця

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До розряду блюд, які актуальні в будь-яку пору року, безперечно можна віднести холодець, - він доречний як в новорічні свята, так і в літню спеку.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL.Smak вирішив зібрати три кращих рецепта приготування цієї страви.

Як відомо, найкраще для приготування холодцю використовувати домашнє м'ясо, а не магазинне, тоді страва буде мати кращу структуру і набагато більш насичений смак.

Найчастіше готують холодець з півня, - за нашим рецептом його можна просто і легко приготувати трохи більше ніж за три години. Також представлені поради, як красивіше подати блюдо на столі.

Три кращих рецепта найсмачнішого холодця

Трохи більше часу потрібно на приготування холодцю з качки, але це того варто, оскільки з таким м'ясом він виходить більш жирним, наваристим і ароматним.

Три кращих рецепта найсмачнішого холодця

Багато часу займає приготування холодцю з індички, однак, він виходить на диво ніжним, не сильно жирним і легким, - відмінний варіант для тих, хто стежить за своєю фігурою.

Три кращих рецепта найсмачнішого холодця

Іншим універсальним і завжди актуальним блюдом можна назвати вареники по-селянськи, - раніше OBOZREVATEL.Smak публікував секрети їх приготування, щоб вони вийшли неймовірно смачними.

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