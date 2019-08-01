Три кращих рецепта найсмачнішого холодця

До розряду блюд, які актуальні в будь-яку пору року, безперечно можна віднести холодець, - він доречний як в новорічні свята, так і в літню спеку.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL.Smak вирішив зібрати три кращих рецепта приготування цієї страви.

Як відомо, найкраще для приготування холодцю використовувати домашнє м'ясо, а не магазинне, тоді страва буде мати кращу структуру і набагато більш насичений смак.

Найчастіше готують холодець з півня, - за нашим рецептом його можна просто і легко приготувати трохи більше ніж за три години. Також представлені поради, як красивіше подати блюдо на столі.

Трохи більше часу потрібно на приготування холодцю з качки, але це того варто, оскільки з таким м'ясом він виходить більш жирним, наваристим і ароматним.

Багато часу займає приготування холодцю з індички, однак, він виходить на диво ніжним, не сильно жирним і легким, - відмінний варіант для тих, хто стежить за своєю фігурою.

Іншим універсальним і завжди актуальним блюдом можна назвати вареники по-селянськи, - раніше OBOZREVATEL.Smak публікував секрети їх приготування, щоб вони вийшли неймовірно смачними.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал