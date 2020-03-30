Список продуктів, які допомагають боротися з пандемією

Щоб мінімізувати ризики, пов'язані із захворюваннями, потрібно зміцнити імунітет. Це аксіома.

Хороше самопочуття – це один із способів впоратися і вирватися вперед, щоб уникнути вірусу або подолати його в разі зараження. Для цього повинна бути повноцінна і збалансована дієта, яка містить необхідні поживні речовини.

Якщо їжі буде недостатньо, у вас знизиться рівень захисту, і, отже, буде більше шансів захворіти на застуду та грип, на додаток до коронавірусу. Про це в Ambito.com розповідає відомий дієтолог і нутриціолог Analía Moreiro.

Ви повинні:

1. Підтримувати хороший рівень вітаміну D

2. Включати в меню пробіотики і фрукти щодня

3. Уникати дефіциту білків, вітамінів і мінералів

4. Уникати дуже строгих дієт

5. Добре відпочивати

Щоб підтримати вищесказане, ділимося списком продуктів, які можуть бути дуже корисні для підтримки імунної системи:

Чорниця і червоні фрукти

Вони мають високу антиоксидантну силу, яка робить вас сильніше проти інфекцій і захищає клітини імунної системи від пошкоджень, викликаних вільними радикалами. Вони багаті вітамінами С і Е.

Цитрусові

У них високий вміст вітаміну С. Цей мікроелемент покращує імунну систему, зменшує симптоми застуди в цілому і сприяє швидшому одужанню. Він присутній в апельсині, мандарині, ківі, лимон, грейпфруті, зелених листових овочах і солодкому перці.

Часник

Вважається природним антибіотиком завдяки своїм противірусним і антибактеріальним властивостям. Єдиний недолік полягає в тому, що його потрібно вживати у великих кількостях, щоб він діяв, як антибіотик.

Йогурт

Корисно вживати його через бактерії, які в ньому містяться (lactobacillus bulgaricus і streptococus thermophylus). Його функція орієнтована на кишечник і допомагає зміцнити захисні сили. Він забезпечує організм пробіотиками, мікроорганізмами, які живлять кишкову флору і є бар'єром для всіх видів інфекцій. Бажано вживати грецький або натуральний йогурт, якщо це можливо в домашніх умовах.

Помідор і буряк

З високим вмістом каротинів і вітаміну А, завжди необхідні для підтримки високого захисту.

Горіхи і цільне зерно

Багаті марганцем, міддю і цинком, які є основними мінералами, що поліпшують роботу імунної системи, а також джерелом білка і корисних жирів. Коричневий рис, хліб або печиво з висівками, мигдаль, волоські горіхи, фундук – вони повинні бути присутніми у вашому щоденному раціоні.

Мед

З давніх часів, мед використовувався для поліпшення стану горла і простудних захворювань. Через вміст в ньому ингибина вважається бактерицидним і антисептичним засобом.

Кефір, Комбуча, Квашена капуста

Це ферментовані продукти, які забезпечують організм пробіотиками.

Вода

Споживання майже 2 літрів в день допомагає зберегти слизові оболонки гідратованими і захистити дихальні шляхи. Також вода необхідна для багатьох метаболічних процесів.

Блакитна риба

Сардини, лосось, анчоуси і тунець – це продукти, що багаті омега-3 жирними кислотами на додаток до білків, що володіють високою біологічною цінністю. Вони також сприяють підвищенню рівня вітаміну D.

В цілому, важливо бути обережним, дотримуватися різноманітної дієти і, перш за все, скористатися можливістю повернутися до домашньої їжі з простими і смачними інгредієнтами.

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