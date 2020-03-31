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Насіння льону: чому воно обов'язково повинне бути в нашому раціоні

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Чому насіння льону повинне завжди бути присутнім у нашій коморі? Про це аргументовано і конкретно розповідає OBOZREVATEL разом з Viversano.net.

По-перше, льон – це фуд тренд. Насіння льону увійшли в список продуктів, які викликають великий інтерес. За прогнозами, саме цей продукт стане одним з найпопулярніших в регіонах Європи, Близького Сходу і Африки в 2020 році.

Насіння льону: чому воно обов'язково повинне бути в нашому раціоні

По-друге, насіння льону мають багато корисних властивостей і переваг. Вони є одним з кращих рослинних джерел омега-3 - незамінних жирних кислот. Щоденне споживання цього продукту забезпечує хорошу дозу мінеральних солей, включаючи магній і фосфор, вітаміни (особливо групи В і вітамін Е) і білки.

По-третє, їх можна вживати в різних форматах. Ті, кому важко використовувати їх у вигляді насіння, можуть вибрати лляне масло. Або вживати в подрібненому вигляді. Подрібнене насіння льону корисне в якості натуральної добавки Омега-3.

Насіння льону: чому воно обов'язково повинне бути в нашому раціоні

А тепер давайте з'ясуємо всі види використання льону. А також протипоказання, на які варто звернути увагу.

Для кого корисний льон?

По-перше, для вегетаріанців і веганів, а також всіх тих, хто не їсть рибу два рази на тиждень. Через це з'являється ризик порушити баланс в правильному співвідношенні між жирними кислотами омега-3 і омега-6. Як правило, в нашому раціоні спостерігається нестача омега-3.

Як вживати: використовувати насіння льону або лляної олії в кількості 2/3 чайних ложок в день.

По-друге, тим, у кого проблеми з кишечником. Насіння льону допомагають очистити тіло і відновити перистальтику кишечника.

Як вживати: щодня залишати в воді на ніч. З'їдати вранці. Це дозволяє запобігти виникненню закрепів. Ця властивість обумовлена наявністю слизу в насінні, які при контакті з водою утворюють в'язку речовину з протизапальними і заспокійливими властивостями для слизової оболонки кишечника.

До інших переваг насіння льону відноситься здатність стимулювати імунну систему, надавати протизапальну дію і захищати сечовивідні шляхи від інфекцій, а при зовнішньому застосуванні у формі гелю - здатність надавати блиск шкірі і волоссю.

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Насіння льону: чому воно обов'язково повинне бути в нашому раціоні

Як натуральної добавки омега-3

Насіння льону особливо багаті на омегу-3. Однак важливо знати, що для кращого збереження властивостей їх слід зберігати в прохолодному і сухому місці, оскільки вони дуже швидко стають згірклими.

Зазвичай рекомендована доза становить 3 чайні ложки насіння льону в день, роздрібнюваних і використовуваних у вигляді добавки до овочів або салатів. Якщо у вас немає часу кожен раз їх перемелювати, можете взяти невелику кількість і тримати його в скляній банці протягом декількох днів. Щоб розмолоти їх, можете використовувати блендер. Це необхідно робити, оскільки зовні ці насіння дуже тверді і здатні протистояти навіть кислотності шлунка. Той факт, що вони цілими пройдуть через шлунково-кишковий канал без пошкоджень, означає, що вони не виконають функцію, заради якої приймалися.

Як регулювати функції кишечника

Насіння льону відмінно підходять для регулювання функцій кишечника. В цьому випадку ви можете вживати їх цілком. Однак найкращий ефект досягається за рахунок їх вживання після занурення в воду на одну ніч. Тільки таким чином вони виділяють слиз, корисну для кишечника. Одна столова ложка насіння використовується на склянку води.

Насіння льону: чому воно обов'язково повинне бути в нашому раціоні

Насіння льону як альтернатива яйцю

Завдяки слизу, насіння льону також є відмінними замінниками у всіх тих рецептах, в яких яйце надається в якості сполучного речовини. Той, хто має алергію на яйця або вирішили не вживати їх на свій вибір, можуть спробувати замінити цей інгредієнт на желе, зроблене з однієї-двох чайних ложок насіння льону в поєднанні з невеликою кількістю води.

Насіння льону: чому воно обов'язково повинне бути в нашому раціоні

Лляний гель

Інше використання насіння льону – нехарчове, а естетичне. Гель для волосся з насіння льону можна приготувати вдома. Проваріть це насіння (30 грам) в кип'ячену у воді (200 мл) протягом приблизно 5 хвилин, а потім залиште до тих пір, поки не буде створено справжній гель. Зберігати його можна в скляній банці, але продукт повинен бути використаний протягом тижня.

Як зберігати

Насіння льону слід зберігати в щільно закритих контейнерах, захищених від світла і прямих джерел тепла, в прохолодному і сухому місці.

Після подрібнення їх можна зберігати в холодильнику, переважно в скляній банці, не більше 24 годин.

Лляну олію слід використовувати в сирому вигляді, зберігати в холодильнику і після розтину вживати протягом 30 днів. Фактично, це дуже делікатний продукт, який легко прогоркает, і тільки при належній обережності можна гарантувати, що він збереже всі переваги насіння льону, з яких був виготовлений.

Насіння льону: протипоказання

У насіння льону протипоказані у разі, якщо ви страждаєте від дивертикулита. Ці дрібні продукти, насправді, можуть застрягти в кишкових петлях, сприяючи їх запалення. Тому в разі цієї патології не рекомендується вживати насіння льону, а також всі інші насіння олійних культур і продукти з дрібним насінням (наприклад, помідори).

Також насіння льону не рекомендуються для дітей, у яких ще незрілий і делікатний шлунково-кишковий тракт.

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Автор
Олена Козлова
Теми
рецепти живлення Якість продуктів в Україні
Тег
рецепт
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