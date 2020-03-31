Насіння льону: чому воно обов'язково повинне бути в нашому раціоні

Чому насіння льону повинне завжди бути присутнім у нашій коморі? Про це аргументовано і конкретно розповідає OBOZREVATEL разом з Viversano.net.

По-перше, льон – це фуд тренд. Насіння льону увійшли в список продуктів, які викликають великий інтерес. За прогнозами, саме цей продукт стане одним з найпопулярніших в регіонах Європи, Близького Сходу і Африки в 2020 році.

По-друге, насіння льону мають багато корисних властивостей і переваг. Вони є одним з кращих рослинних джерел омега-3 - незамінних жирних кислот. Щоденне споживання цього продукту забезпечує хорошу дозу мінеральних солей, включаючи магній і фосфор, вітаміни (особливо групи В і вітамін Е) і білки.

По-третє, їх можна вживати в різних форматах. Ті, кому важко використовувати їх у вигляді насіння, можуть вибрати лляне масло. Або вживати в подрібненому вигляді. Подрібнене насіння льону корисне в якості натуральної добавки Омега-3.

А тепер давайте з'ясуємо всі види використання льону. А також протипоказання, на які варто звернути увагу.

Для кого корисний льон?

По-перше, для вегетаріанців і веганів, а також всіх тих, хто не їсть рибу два рази на тиждень. Через це з'являється ризик порушити баланс в правильному співвідношенні між жирними кислотами омега-3 і омега-6. Як правило, в нашому раціоні спостерігається нестача омега-3.

Як вживати: використовувати насіння льону або лляної олії в кількості 2/3 чайних ложок в день.

По-друге, тим, у кого проблеми з кишечником. Насіння льону допомагають очистити тіло і відновити перистальтику кишечника.

Як вживати: щодня залишати в воді на ніч. З'їдати вранці. Це дозволяє запобігти виникненню закрепів. Ця властивість обумовлена наявністю слизу в насінні, які при контакті з водою утворюють в'язку речовину з протизапальними і заспокійливими властивостями для слизової оболонки кишечника.

До інших переваг насіння льону відноситься здатність стимулювати імунну систему, надавати протизапальну дію і захищати сечовивідні шляхи від інфекцій, а при зовнішньому застосуванні у формі гелю - здатність надавати блиск шкірі і волоссю.

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Як натуральної добавки омега-3

Насіння льону особливо багаті на омегу-3. Однак важливо знати, що для кращого збереження властивостей їх слід зберігати в прохолодному і сухому місці, оскільки вони дуже швидко стають згірклими.

Зазвичай рекомендована доза становить 3 чайні ложки насіння льону в день, роздрібнюваних і використовуваних у вигляді добавки до овочів або салатів. Якщо у вас немає часу кожен раз їх перемелювати, можете взяти невелику кількість і тримати його в скляній банці протягом декількох днів. Щоб розмолоти їх, можете використовувати блендер. Це необхідно робити, оскільки зовні ці насіння дуже тверді і здатні протистояти навіть кислотності шлунка. Той факт, що вони цілими пройдуть через шлунково-кишковий канал без пошкоджень, означає, що вони не виконають функцію, заради якої приймалися.

Як регулювати функції кишечника

Насіння льону відмінно підходять для регулювання функцій кишечника. В цьому випадку ви можете вживати їх цілком. Однак найкращий ефект досягається за рахунок їх вживання після занурення в воду на одну ніч. Тільки таким чином вони виділяють слиз, корисну для кишечника. Одна столова ложка насіння використовується на склянку води.

Насіння льону як альтернатива яйцю

Завдяки слизу, насіння льону також є відмінними замінниками у всіх тих рецептах, в яких яйце надається в якості сполучного речовини. Той, хто має алергію на яйця або вирішили не вживати їх на свій вибір, можуть спробувати замінити цей інгредієнт на желе, зроблене з однієї-двох чайних ложок насіння льону в поєднанні з невеликою кількістю води.

Лляний гель

Інше використання насіння льону – нехарчове, а естетичне. Гель для волосся з насіння льону можна приготувати вдома. Проваріть це насіння (30 грам) в кип'ячену у воді (200 мл) протягом приблизно 5 хвилин, а потім залиште до тих пір, поки не буде створено справжній гель. Зберігати його можна в скляній банці, але продукт повинен бути використаний протягом тижня.

Як зберігати

Насіння льону слід зберігати в щільно закритих контейнерах, захищених від світла і прямих джерел тепла, в прохолодному і сухому місці.

Після подрібнення їх можна зберігати в холодильнику, переважно в скляній банці, не більше 24 годин.

Лляну олію слід використовувати в сирому вигляді, зберігати в холодильнику і після розтину вживати протягом 30 днів. Фактично, це дуже делікатний продукт, який легко прогоркает, і тільки при належній обережності можна гарантувати, що він збереже всі переваги насіння льону, з яких був виготовлений.

Насіння льону: протипоказання

У насіння льону протипоказані у разі, якщо ви страждаєте від дивертикулита. Ці дрібні продукти, насправді, можуть застрягти в кишкових петлях, сприяючи їх запалення. Тому в разі цієї патології не рекомендується вживати насіння льону, а також всі інші насіння олійних культур і продукти з дрібним насінням (наприклад, помідори).

Також насіння льону не рекомендуються для дітей, у яких ще незрілий і делікатний шлунково-кишковий тракт.

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