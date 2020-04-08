Насіння Чіа: як же ми без них обходилися раніше!

Чи знаєте ви, що насіння чіа є одними з найефективніших суперпродуктів проти холестерину, діабету і надмірної ваги?

Вони мають більш високий вміст омега-3 в порівнянні з лососем і кальцію в порівнянні з молоком.

Насіння Чіа (лат. Salvia hispanica) – це насіння однорічного квітучої рослини сімейства Ясноткові, роду Шавлія. Їх корисні властивості тісно пов'язані з наявністю великої кількості корисних жирів, волокон, білків, кальцію, магнію і т.д.

Вони ефективні при діабеті, остеопорозі, коліті, підвищеному рівні холестерину і ожирінні.

Крім того, стверджує riza.it, насіння Чіа мають протизапальну дію на слизову оболонку шлунка, знижують кров'яний тиск, зміцнюють волосся і нігті, борються з вільними радикалами і старінням, а також протидіють зморшкам і шкірним дефектів. І це ще тільки верхівка айсберга під назвою "Чіа - еліксир здоров'я".

Знижують рівень холестерину

Насіння Чіа особливо багаті на незамінні жирні кислоти Омега-3, які складають близько 20% насіння. Ці "хороші" жири відомі своєю захисною дією на серце, мозок і не тільки. Насправді, омега-3 благотворно впливають на настрій, що допомагає протидіяти легкій депресії, зменшує біль, пов'язаний з артритом, остеоартритом і ревматизмом в цілому, сприяє регенерації шкіри, покращує функції мозку, запобігає хворобі Альцгеймера і знижує холестерин.

Кращий засіб від коліту і метаболічного синдрому

Насіння Чіа є багатим джерелом розчинних харчових волокон, які живлять кишкову бактеріальну флору і регулюють роботу кишечника. Крім того, пом'якшувальна дія робить їх корисними при наявності запальних захворювань шлунково-кишкового тракту.

Щоб активувати волокна насіння Чіа, їх необхідно помістити в рідину (молоко, овочевий напій, воду або йогурт) хоча б за годину до вживання. Таким чином, насіння поглинають частину рідини, в яку вони занурені (до 10-12 разів більше їх ваги), стаючи гелеобразною. Утворене желе складається з розчинних волокон і здатне наповнити шлунок, посилюючи відчуття ситості, а також поглинути частину жирів, холестерину і цукру, що надходять з їжею, знижуючи її всмоктування.

Це приносить користь організму і сприяє запобіганню метаболічного синдрому, який характеризується надмірною вагою, високим рівнем холестерину, цукрів і тригліцеридів в крові, резистентністю до інсуліну і високим кров'яним тиском.

Незамінні для жіночого здоров'я

Ізофлавони також були ідентифіковані серед різних компонентів насіння Чіа. Ці речовини є антиоксидантами – вони ефективно протидіють передчасному старінню і хворобам, які його характеризують, а також фітоестрогенами – зменшують проблеми, що викликані браком естрогенів або їх надлишком. Загалом, жінки до і після менопаузи потребують їх. Насіння Чіа, через їх багатства ізофлавонами, можуть використовуватися в якості гідної альтернативи сої для тих, хто страждає непереносимістю або алергією на цю їжу, або приймає ліки від щитовидної залози.

Корисні для веганів і зрілих людей

Насіння Чіа характеризуються високим вмістом кальцію (600 мг на 100 г), що приблизно в 5 разів більше, ніж в молоці (125 г на 100 г). Оскільки ці насіння ще містять магній, їх кальцій легше засвоюється. Вони можуть вважатися корисною їжею для жінок до і в період менопаузи, схильних до ризику остеопорозу. Також вони рекомендовані людям, що страждають від непереносимості або алергії, і веганам, які не п'ють молоко. Крім того, насіння Чіа багаті білками (близько 20%), залізом, селеном і вітамінами B, C і E.

Підходять для тих, хто не переносить глютен

Оскільки насіння Чіа природним чином не містять глютен, вони можуть бути включені в раціон людей з целіакію, а також тих, хто чутливий тільки до глютену, білкового з'єднання, присутнього в пшениці, ячмені, житі, полбу, полби та Хорасані. Насіння Чіа також можуть допомогти відновити слизову оболонку кишечника і корисні бактерії, які його населяють.

Насіння Чіа під час вагітності

Їх переваги можуть також використовуватися жінками для профілактики запорів, дуже поширеною проблеми під час вагітності, і для збагачення раціону такими елементами, як омега-3, фолієва кислота і залізо, які також корисні для розвитку дитини.

Насіння Чіа і діти

Ці насіння в кількості 5-10 г в день можуть бути включені в раціон дитини, починаючи з першого року життя, у вигляді пудингів або смузі, а також шляхом додавання їх в йогурт. Вони особливо корисні проти запорів, особливо коли дитина відмовляється від овочів і дотримується дієти з низьким вмістом клітковини.

Правильні дози: скільки насіння Чіа вживати в день

Доросла людина може споживати до 25 г насіння Чіа в день, пам'ятаючи, що їх бажано використовувати в сирому вигляді і завжди додавати в рідкий елемент.

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