Чи ви готові до авантюрної їжі? Названо модні фуд тенденції 2020 року

З кожним роком з'являється все більше нових і цікавих тенденцій в їжі.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з головними трендами на 2020 рік, які представлені експертами з американської харчової компанії Whole Foods Market та media.wholefoodsmarket.com

Щорічно понад 50 членів їх команди ретельно складають звіт, заснований на багаторічному досвіді та знаннях в області продуктів, вивченні переваг споживачів та участі у виставках харчової та оздоровчої індустрії по всьому світу.

Відновне сільське господарство

Хоча термін "відновне сільське господарство" може мати багато визначень, в цілому він визначає способи ведення сільського господарства і випасання худоби, які відновлюють деградовануий грунт, покращують біорізноманіття для створення довгострокових екологічних вигод. Продукти, отримані з використанням цього виду обробки, отримають великий резонанс в 2020 році.

Овочеве борошно

2020 рік принесе в домашні комори більше фруктової і овочевої муки. На ринку з'являється безліч цікавих сортів, що робить випічку більш інклюзивної та захоплюючою. Люди все частіше шукають інгредієнти для різних традиційних страв. Одним з них є тефоване борошно, що використовується для ефіопського хліба "інжера". Також набирають популярність товари, в яких звичайне борошно замінюють на альтернативне з тигрових горішків (наприклад, чіпси або закуски).

Продукти із Західної Африки

Тріо помідорів, цибулі і перцю чилі складають основу багатьох країн Західноафриканських страв, а арахіс, імбир і лемонграсс – це поширені добавки. 16 країн Західної Африки мають однакову їжу, але у кожної є свої особливості, засновані на тонкому впливі Близького Сходу і Західної Європи. Бренди звертають увагу на Західну Африку за її суперпродукти, такі як морінга і тамаринд, і менш відомі зернові – сорго, фоніо, Теффі і просо.

Готова закуска з холодильника

Життя не сповільнюється, але вибір закусок – це більше, ніж просто йти в ногу з часом. Пройшов той період, коли єдиними варіантами були батончики з Гранола або упаковки кренделів. Холодильник наповнюється корисними свіжими закусками, які зазвичай заздалегідь готують вдома: яйця круто з пікантними начинками, мариновані овочі, питні супи і міні-соуси, ідеально порціоніровать в зручну одноразову упаковку.

Рослинна основа, крім сої

боби мунг

Омлет з тофу завжди має місце за веганським сніданком, але в 2020 році наймодніші бренди уповільнюють зростання сої, яка традиційно домінувала в рослинному білковому просторі. Деякі продукти, рекламуються "без сої", замінять її інноваційними сумішами (такими як зерна і боби мунг), щоб імітувати вершкову текстуру йогуртів та інших молочних продуктів. Надалі бренди замінять сою на боби мунг, коноплю, гарбуз, авокадо, насіння кавуна і золоту хлорелу, підтримуючи гладку текстуру в веганських протеїнових порошках і привносячи спектр рослинних амінокислот.

Горіхові масла і спреди

2020 рік виглядає як період масел з багатьох видів горіхів, насіння і трав'янистих рослин. Подумайте про олію з насіння кавуна чи гарбуза, крім відомого тахини (з кунжуту). Крім того, варто виділити масло горіха макадамії, крім звичного кешью, мигдалю і арахісу, а також нуту (ні, це не нова назва для хумус). Шукайте кремові веганські спреди, що ідеально підходять для тостів і крекерів, які отримують свій повноцінний смак від популярних суперпродуктів, таких як горіх пили. При цьому прозорість є ключовим гравцем в цій тенденції. Багато брендів прагнуть або відмовитися від використання пальмового масла, або просувати сертифікацію його відповідального виробництва і використовувати горіхи, вирощені таким чином, щоб зменшити ймовірність впливу на навколишнє середовище.

Нове дитяче меню

Судячи з кількості дитячих конкурсів з кулінарії і випічці, діти стали більш розумними на кухні, ніж будь-коли. До 2026 року 80% мілленіалов матимуть дітей, і багато батьків познайомлять їх з більш авантюрною їжею. Харчові бренди звертають увагу на наступне покоління. Вони долають розрив зі старими шкільними меню і враховують більш витончені переваги молодшого віку. Подумайте про лососеві рибниі палички без панірування або про барвисті пасти в кумедних формах з альтернативної борошна.

Альтернативи цукру

Звичайно, цукор залишиться. Але для тих, хто шукає солодощі за межами його звичайних замінників, таких як стевія, мед і кленовий сироп, буде ще багато варіантів. З'являться нові підсолоджувачі, отримані з граната, кокоса, фініки і ченця. Їх можна використовувати для приготування десертів, м'ясної глазурі і маринадів. Солодкі сиропи, приготовлені з крохмалю сорго або солодкої картоплі, можна порівняти з глибоким смаком патоки або меду, і використовувати для випічки і подслащивания напоїв. Swerve є неглікеміческім замінником цукру, що поєднує в собі Еритреї з інгредієнтами з фруктів і крохмалистих коренеплодів.

М'ясо-грибо-рослинна суміш

М'ясні бренди підтримають "рослинне" захоплення в 2020 році. Шеф-кухарі протягом багатьох років слідували цій тенденції в рамках проекту "Змішаний бургер" Фонду Джеймса Берда. Це рух, який прагне зробити культовий бургер "краще для клієнтів і для планети", додаючи як мінімум 25% свіжих грибів. Для тих, хто піклується про здоров'я, додавання рослинних інгредієнтів до фрикадельок і бургерам в домашніх умовах має додатковий бонус – це економно! Великі бренди, такі як Applegate, демонструють переваги меншої кількості жиру і холестерину в порівнянні з даними USDA для звичайного м'ясного фаршу. Флексітаріанци, які прагнуть знайти смачний баланс між м'ясом і рослинами, можуть очікувати в майбутньому більше змішаних продуктів.

Безалкогольні напої

З огляду на велику кількість споживачів, які шукають альтернативи алкоголю, всюди з'являються унікальні безалкогольні варіанти – від найпопулярніших в світі барів до спеціалізованих магазинів. Багато з цих напоїв прагнуть відтворити класичні смаки коктейлів, використовуючи методи дистиляції, зазвичай призначені для алкоголю.

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