Про те, що насіння Чіа є одними з найефективніших суперпродуктів проти холестерину, діабету, надмірної ваги, OBOZREVATEL вже розповідав 4 ласощі з насінням Чіа.

Так само ми писали про те, що вони ефективні при діабеті, остеопорозі, коліті, підвищеному рівні холестерину і ожирінні, що вони мають протизапальну дію на слизову оболонку шлунка, знижують кров'яний тиск, зміцнюють волосся і нігті, борються з вільними радикалами і старінням, а також протидіють зморшкам і шкірним дефектів.

Сьогодні йдеться про те, як за допомогою насіння Чіа можна отримати не тільки користь, але й задоволення.

Ці маленькі темні насіння з ароматом, що за смаком нагадує фундук, ви можете додати до йогурту, кефіру, молока або альтернативним овочевим напоям. Крім того, пише riza.it, їх можна використовувати в рідкі інгредієнти тістечок, печива або іншої випічки, а також в супи, мінестроне, різотто, фрикадельки і начинки. При бажанні, за допомогою 1 столової ложки насіння Чіа можете замінити 1 яйце для пирога або бісквітного тіста.

ЧОТИРИ РЕЦЕПТИ НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК

Пудинг з насіння Чіа і ягід

Інгредієнти на 1 особу: 150 мл молока (або овочевий альтернативи); 2 столові ложки насіння Чіа; 1 чайна ложка меду або кленового сиропу; трохи полуниці або малини.

Приготування: налийте в стакан молоко, чергуючи з насінням Чіа. Як тільки ви досягнете середини склянки, добре перемішайте, потім продовжуйте, поки не закінчите додавати ці два інгредієнти. Охолоджувати не менше 3 годин. При вживанні продукту додайте мед або кленовий сироп і трохи ягід.

Суміш вівсянки і Чіа на сніданок

Інгредієнти на 1 особу: 120 мл коров'ячого або соєвого молока; 2 повних ложки вівсяних пластівців; 1 столова ложка насіння Чіа; 10 несолоних фісташок; 1 маленький банан; 1 щіпка кориці; 1 чайна ложка стевії (за бажанням).

Приготування: додайте насіння Чіа в молоко і залиште на 15 хвилин. Наріжте фісташки і відкладіть їх в сторону. Покладіть молоко з насінням Чіа, вівсяними пластівцями і очищеним бананом в стакан блендера. Змішайте суміш до вершкового стану і налийте в стакан. Посипте попередньо подрібненими стевією, корицею і фісташками. Подавайте відразу до столу.

Зелена кокосова вода з насінням Чіа

Інгредієнти на 1 особу: 1 столова ложка насіння Чіа; 0,5 склянки води; 150 мл зеленої кокосової води; сік половини лайма.

Приготування: покладіть насіння Чіа в воду. Приблизно через десять хвилин вони справлять свого роду желе. Додайте кокосову воду і сік лайма. Розмішайте, щоб розподілити насіння в напої і подавайте з льодом. В якості альтернативи зеленої кокосової води можна використовувати рівну кількість кефіру.

Минестроне з насінням Чіа

Інгредієнти для 2 осіб: 500 г нарізаних овочів (селера, цибуля, кабачки, морква, шпинат, капуста); 500 г картопляних кубиків; 250 г вареного нуту; 2 чайні ложки оливкової олії; 2 столові ложки насіння Чіа; фарш з часником і петрушкою і цільна морська сіль за смаком.

Приготування: помістіть нарізані овочі і кубики картоплі в каструлю, залийте водою. Доведіть до кипіння і додайте подрібнений часник і петрушку. Через 15 хвилин покладіть нут і варіть ще 25 хвилин. В кінці приготування додайте насіння Чіа, залиште на 10 хвилин і подавайте на стіл.

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