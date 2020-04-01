10 дивовижних способів використання спецій на кухні

Сьогодні OBOZREVATEL розповість декілька цікавих фактів, про спеції, які відкриють їх з несподіваного боку.

Використання спецій дозволяє значно зменшити кількість кухонної солі

Перш за все, сіль підвищує артеріальний тиск, тому використання ароматичних трав стане доброю звичкою для людей, які страждають на гіпертонію. Крім того, надмірна кількість солі призводить до затримки води в організмі і, як наслідок, до збільшення целюліту.

Спеції дозволяють відкривати для себе нові смаки

Ви можете приготувати одну і ту ж страву кілька разів, але по-іншому, міняючи спеції і долаючи одноманітність, яке іноді виникає на кухні. Також вони мають безліч корисних властивостей - протизапальних, гіпоглікемічних, антисептичних, травних, а також сечогінних і вітрогонних.

шафран

Найбільш поширеними спеціями є кориця, каррі, куркума, гвоздика, мускатний горіх, чорний перець, перець чилі, шафран та імбир.

Щоб зберегти їх аромат і смак, тримайте щільно закритими в спеціальних контейнерах. Краще купувати цілі спеції, щоб подрібнювати їх перед використанням.

кориця

Деякі трав'яні чаї можна зробити ароматними і багатими за властивостями, додаючи в них спеції, такі як кориця або гвоздика

Додайте половину чайної ложки меленої кориці в розслабляючий трав'яний чай з ромашкою і мелісою або відваріть 3 гвоздики з коренем імбиру для отримання антисептичний і протинабряклого трав'яного чаю.

мускатний горіх

Спеції додають в овочі, щоб вони були смачніше і відрізнялися один від одного

Наприклад, чорний перець або каррі можна додавати до тушкованих овочей. Мускатний горіх широко використовується для картоплі.

кориця, гвоздика, бадьян

Деякі спеції чудові для десертів, наприклад, кориця, ваніль і гвоздика

Порошок кориці і ванілі може надати особливий смак тістечком і бісквітів, а гвоздику можна варити в молоці, яке потім використовувати для приготування крему.

рожевий, чорний і білий перець

Замість приготування важких соусів для м'яса і риби, їх можна приправити спеціями

Знаменитою стравою є, наприклад, курка каррі. Також можна використовувати паприку для тушкованого м'яса і рожевий перець для риби.

соуси з каррі, паприкою, кінзою

Зі спеціями можна створювати безліч соусів

Наприклад, на одній і тій же основі грецького йогурту ви можете готувати соуси з різними смаками, додаючи каррі, шафран або перець чилі.

куркума

Смузі і екстракти також можна зробити оригінальними

Наприклад, додати такі спеції, як кориця або ваніль, щоб зробити їх солодкими, або куркуму і імбир, щоб отримати протизапальний ефект.

Спеції можна використовувати для фарбування соусів, макаронів і рису

Деякі спеції, такі як каррі і шафран, містять пігменти, які здатні фарбувати страви, в даному випадку, в жовтий колір.

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