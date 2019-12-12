Святкове меню: рецепт найсмачнішого салату "Шуба"

Такий банальний салат як "Оселедець під шубою" можна зробити центральною стравою святкового столу.

FoodOboz пропонує незвичайний рецепт "Шуби", в якому крім звичних продуктів є також яйця і яблука.

Крім того, автор рецепта не використовує в салаті картоплю, і для цього є причина.

В результаті звичайний салат починає грати новими смаковими фарбами, тому ваші гості обов'язково залишаться в захваті. Також готуйтеся ділитися цим рецептом з усіма, хто скуштує ваш оригінальний оселедець під шубою.

Як приготувати цю казково смачну святкову страву, читайте в нашому рецепті з відео за наступним посиланням: Салат "Шуба" з яблуком.

Салат "Шуба" з яблуком

Раніше FoodOboz публікував рецепт ще одного незвичайного святкового салату з горіхами і копченою куркою.

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