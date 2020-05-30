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Рецепт улюбленого десерту королеви Єлизавети II

1.3т
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Шоколадний бісквіт є улюбленим десертом королеви Єлизавети II, повідомив Даррен Макгрейді, колишній шеф-кухар королівської сім'ї.

Цим рецептом британський кухар поділився на своєму сайті theroyalchef.com.

Торт має приємну хрустку текстуру завдяки додаванню класичного англійського печива Rich, а шар шоколадної глазурі є ідеальним завершальним доповненням.

OBOZREVATEL пропонує слідувати інструкціям Макгрейді, щоб приготувати цей десерт вдома.

Улюблений бісквіт королеви

Улюблений бісквіт королеви

Getty

Інгредієнти

Для торта:

  • 1/2 чайної ложки масла, для змащування форми

  • 220 г англ. печива Rich або бісквітного печива

  • 110 г несолоного вершкового масла (розм'якшеного)

  • 110 г цукрового піску

  • 110 г темного шоколаду

  • 1 яйце

Для глазурі:

  • 220 г темного шоколаду для покриття

  • 30 г шоколаду для прикраси

Приготування:

  • Злегка змастіть форму маслом і викладіть на дно лист пергаментного паперу.

  • Розламайте печиво на дрібні шматочки (приблизно розміром з мигдалевий горіх) і відкладіть в бік.

  • Змішайте в мисці масло і цукор. Збивайте до тих пір, поки суміш не почне світлішати.

  • Розтопіть 110 г шоколаду і вилийте його в суміш, постійно помішуючи.

  • Туди ж додайте яйце і добре збийте.

  • Потім покладіть шматочки печива, щоб вони повністю покрилися шоколадною сумішшю.

  • Перекладіть все в форму.

  • Поставте в холодильник не менше, ніж на 3 години.

  • Вийміть з холодильника і дайте йому трохи постояти.

  • Тим часом розтопіть 220 темного шоколаду на водяній бані. Зніміть кільце з торта і переверніть його на дротяну стійку.

  • Вилийте розтоплений шоколад поверх торта, розрівняйте верх і боки ножем.

  • Залиште при кімнатній температурі, щоб глазур застигла.

  • Обережно проведіть ножем по нижній частині торта, де шоколад приклеїв його до стійки, і перекладіть на тарілку.

  • Розтопіть решту шоколаду (30 г) і використовуйте для прикраси верхньої частини торта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перехід на темний шоколад, не допоможе в схудненні, оскільки він мало чим відрізняється від молочного.

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Автор
Олена Козлова
Тема
живлення
Теги
продукти харчування рецепт
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