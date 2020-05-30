Рецепт улюбленого десерту королеви Єлизавети II

Шоколадний бісквіт є улюбленим десертом королеви Єлизавети II, повідомив Даррен Макгрейді, колишній шеф-кухар королівської сім'ї.

Цим рецептом британський кухар поділився на своєму сайті theroyalchef.com.

Торт має приємну хрустку текстуру завдяки додаванню класичного англійського печива Rich, а шар шоколадної глазурі є ідеальним завершальним доповненням.

OBOZREVATEL пропонує слідувати інструкціям Макгрейді, щоб приготувати цей десерт вдома.

Улюблений бісквіт королеви Getty

Інгредієнти

Для торта:

1/2 чайної ложки масла, для змащування форми

220 г англ. печива Rich або бісквітного печива

110 г несолоного вершкового масла (розм'якшеного)

110 г цукрового піску

110 г темного шоколаду

1 яйце

Для глазурі:

220 г темного шоколаду для покриття

30 г шоколаду для прикраси

Приготування:

Злегка змастіть форму маслом і викладіть на дно лист пергаментного паперу.

Розламайте печиво на дрібні шматочки (приблизно розміром з мигдалевий горіх) і відкладіть в бік.

Змішайте в мисці масло і цукор. Збивайте до тих пір, поки суміш не почне світлішати.

Розтопіть 110 г шоколаду і вилийте його в суміш, постійно помішуючи.

Туди ж додайте яйце і добре збийте.

Потім покладіть шматочки печива, щоб вони повністю покрилися шоколадною сумішшю.

Перекладіть все в форму.

Поставте в холодильник не менше, ніж на 3 години.

Вийміть з холодильника і дайте йому трохи постояти.

Тим часом розтопіть 220 темного шоколаду на водяній бані. Зніміть кільце з торта і переверніть його на дротяну стійку.

Вилийте розтоплений шоколад поверх торта, розрівняйте верх і боки ножем.

Залиште при кімнатній температурі, щоб глазур застигла.

Обережно проведіть ножем по нижній частині торта, де шоколад приклеїв його до стійки, і перекладіть на тарілку.

Розтопіть решту шоколаду (30 г) і використовуйте для прикраси верхньої частини торта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перехід на темний шоколад, не допоможе в схудненні, оскільки він мало чим відрізняється від молочного.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал