Спаржа в сухарях і пармезані

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв з сезонних овочів. Сьогодні пропонуємо спробувати спаржу в сухарях і тертому пармезані, за рецептом італійських кухарів.

Спаржу. як відомо, можна приготувати по-різному: вона являє собою і гарнір, і самостійну страву. Ми пропонуємо запекти спаржу в духовці, використовуючи тільки два інгредієнта: пармезан і сухарі. Плюси такої страви: гра текстур і ароматів, а також простота в приготуванні.

Складові

для 4 осіб:

400 г спаржі

60 г тертого пармезану

60 г панірувальних сухарів

Оливкова олія за смаком

Солити за смаком.

Перець по мірі необхідності

Приготування

Ретельно вимийте спаржу, висушіть їх і обріжте нижню частину стебла (найжорсткішу).

У каструлю налийте воду і варіть спаржу близько 10 хвилин.

Злийте воду і дайте охолонути спаржі. Витріть її, промокнув кухонним папером. Покладіть в миску і змішайте з сухарями. Додайте три столові ложки олії, змішайте та приправте сіллю і перцем.

Покрийте дно духовки пергаментним папером, помістіть спаржу в духовку, посипте тертим пармезаном і запікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом приблизно 20 хвилин.

Спробуйте приготовати інші страви зі спаржі, рецепти яких ви знайдете тут: Спаржа: названо корисні властивості та легкі рецепти її приготування

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!