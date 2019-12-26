Соковита і пряна буженина на новорічний стіл: простий рецепт

Традиційну святкову буженину приготувати дуже просто, якщо м'ясо замаринувати і запекти правильно.

Зазвичай для буженини вибирають цілісний шматок тазостегнової частини свинини.

FoodOboz пропонує приготувати цю страву за старим, перевіреним століттями рецептом із однією хитрістю: м'ясо перед приготуванням потрібно на 8-10 годин замаринувати в особливому розсолі.

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Лише після цього приправити спеціями і відправити в духовку. Завдяки тривалому засолюванню буженина вийде дуже соковита всередині, і з хрусткою рум'яною скоринкою зовні.

Про набір спецій і спосіб приготування читайте в нашому детальному рецепті з відео за цим посиланням: Буженина в розсолі.

Буженина в розсолі

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