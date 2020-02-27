Якщо звичні салати набридли, то у нас є приємний сюрприз! Це чудовий м'ясний салат з корейською морквою під романтичною назвою "Анастасія".

Така страва приємно дивує своїм смаком, адже незвичайний склад інгредієнтів робить салат ні на що не схожим.

Відварна куряча грудка і шинка в "Анастасії" ідеально поєднуються з морквою по-корейськи і пекінською капустою. Почасти, це вітчизняна адаптація одного з найпопулярніших салатів східної кухні з капустою, куркою і горіхами. У нашому варіанті це волоські горіхи, але їх можна замінити арахісом.

Салат "Анастасія" з корейською морквою і арахісом

У класичному варіанті закуски як соус використовується майонез, але кулінари також часто замінюють його рослинною олією (соняшниковою або оливковою). Салат без майонезу також виходить казковим, але з іншими смаковими акцентами.

Крім іншого, в салаті використовуються яйця, але їх не потрібно варити – за рецептом у страву йде порізаний соломкою омлетний млинець.

Детальний рецепт такої незвичайної закуски доступний за посиланням: Салат "Анастасія" з корейською морквою.

Салат "Анастасія" з корейською морквою і волоськими горіхами

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