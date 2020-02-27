Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Найсмачніший салат "Анастасія" з корейською морквою і куркою

842
Читати матеріал російською

Якщо звичні салати набридли, то у нас є приємний сюрприз! Це чудовий м'ясний салат з корейською морквою під романтичною назвою "Анастасія".

Така страва приємно дивує своїм смаком, адже незвичайний склад інгредієнтів робить салат ні на що не схожим.

Відварна куряча грудка і шинка в "Анастасії" ідеально поєднуються з морквою по-корейськи і пекінською капустою. Почасти, це вітчизняна адаптація одного з найпопулярніших салатів східної кухні з капустою, куркою і горіхами. У нашому варіанті це волоські горіхи, але їх можна замінити арахісом.

Салат "Анастасія" з корейською морквою і арахісом

Салат "Анастасія" з корейською морквою і арахісом

У класичному варіанті закуски як соус використовується майонез, але кулінари також часто замінюють його рослинною олією (соняшниковою або оливковою). Салат без майонезу також виходить казковим, але з іншими смаковими акцентами.

Крім іншого, в салаті використовуються яйця, але їх не потрібно варити – за рецептом у страву йде порізаний соломкою омлетний млинець.

Детальний рецепт такої незвичайної закуски доступний за посиланням: Салат "Анастасія" з корейською морквою.

Салат "Анастасія" з корейською морквою і волоськими горіхами

Салат "Анастасія" з корейською морквою і волоськими горіхами

Читайте також:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "рецепти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
рецепти
Тег
їжа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы