Шаурма без м'яса з двома соусами: рецепт від відомого фуд-блогера

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділився фуд-блогер Михайло Vegan.

ШАУРМА БЕЗ М'ЯСА З ДВОМА СОУСАМИ

Інгрідієнти

копчений тофу та/або сейтан - 300 гр, ⠀

огірки - 2 шт, ⠀

помідори - 3 шт, ⠀

китайська капуста - 1 шт.

Для першого соусу ⠀

рослинне молоко - 200 мл, ⠀

рослинна олія - 30-40 мл, ⠀

часник - 2 зубчики,

мариновані огірки - 2-3 шт, ⠀

сіль і перець - за смаком. ⠀

Для другого соусу ⠀

рослинне молоко - 200 мл, ⠀

рослинне масло - 30-40 мл, ⠀

часник - 1 зубчик,

дезактивовані дріжджі - 3-4 ст. л, ⠀

сіль і перець - за смаком.⠀

Приготування

Досить дрібно поріжемо огірки, капусту та томати. Побільше - сейтан і тофу. Розрізаємо лаваш на дві частини. Загортаємо начинку та готуємо два веганських соуси. Для цього інгредієнти відправляємо в чашу блендера і перемелюємо до однорідного стану.

Смажимо шаурму на грилі або сухій сковороді без олії. До столу шаурму подаємо відразу з двома соусами.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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