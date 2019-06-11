Що таке Гремолата і у яких стравах вона використовується

Гремолата або Гремолада - це дрібно нарізана трав'яна суміш з часником. Традиційна закуска, а іноді і гарнір в італійській кухні, яка супроводжує тушковане м'ясо, рибу або овочі.
Гремолату дуже люблять на півночі Італії, і в класичному вигляді вона складається з трьох подрібнених інгредієнтів: петрушки, часнику і цедри лимона.
Інгреіенти для Гремолати
Варіацій Гремолати безліч, замість цедри лимона використовують цедру інших цитрусових - лайма, апельсина або грейпфрута. Також замінюють петрушку кінзою, м'ятою або шавлією.
Іноді в закуску додають дрібно натертий свіжий хрін, рубану цибулю-шалот, сир, анчоуси і кедрові горіхи.
Гремолата
Як використовувати Гремолату
Пряну суміш можна додати в м'ясний фарш і посмажити котлети для бургерів. Крім того, Гремолата – ідеальний соус для пасти і будь-яких видів м'яса та риби.
Риба з Гремолатою
Нею навіть можна приправити хот-дог. Італійці люблять покривати цим соусом будь-які печені овочі і також використовують в якості повноцінної начинки для піци.
Печена картопля з Гремолатою
Піца з Гремолатою
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