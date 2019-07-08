Що приготувати на вечерю влітку: круті рецепти від шеф-кухаря

Для літньої вечері ідеально підійдуть незвичайні свинячі реберця з овочами або ж фісташково-вишневий пиріг.

Відповідними рецептами поділився кулінарний оглядач і шеф-кухар Найджел Слейтер з The Guardian.

Для приготування реберець потрібно кілограм очищених від шкіри реберець, по дві столові ложки гранатової патоки і фінікового сиропу, столова ложка фенхеля, кілька лаврових листочків, 250 г кімчхи (корейське блюдо, овочі, в основному пекінська капуста, приправлена червоним перцем, цибулею, часником, імбиром), 250 г редиски і 150 г огірків.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak, як приготувати торт "Колібрі" за 10 хвилин.

Закип'ятити воду, розігріти духовку до 160 градусів, розчавити насіння фенхелю, покласти їх на сковороду з перцем і лавровим листом, залити окропом, встановити зверху решітку для свинини, приправити реберця сіллю, укласти на підставку і щільно закрити фольгою, після чого запікати 2,5 годин, поки м'ясо не почне легко відділятися від кісток.

Окремо змішати фініковий сироп і гранатову патоку, розігріти духовку до 220 градусів, укласти деко фольгою, встановити на нього підставку, м'ясо полити сиропом і ще 10 хвилин запікати, поки воно не стане темним і липким, після чого дати йому охолонути недовго.

Огірки нарізати на шматочки розміром із сірник, редиску порізати на тонкі кола, змішати з кімчхи і дати постояти близько години, після чого подавати разом з м'ясом.

Для пирога потрібно 200 г борошна, 100 г вершкового масла, один яєчний жовток, дві склянки води на тісто; 250 г вишні, 250 г вишневого варення і 3 столових ложки мигдалю для начинки; 100 г вершкового масла, 125 г цукру, 60 г фісташок, два яйця, 60 г борошна, 60 г меленого мигдалю для крему.

Борошно та олію для тіста змішати в комбайні, додати жовток і трохи води, щоб воно стало липким, але твердим, покласти його на злегка посипану борошном дошку, розкачати в товстий диск, загорнути в кухонний папір і поставити в холодильник на 30 хвилин.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak рецепт дуже смачного яблучного пирога на сковороді.

Духовку розігріти до 200 градусів, тісто розкачати і укласти на сковорідку діаметром в 23 сантиметри, покрити пергаментом для випічки або фольгою, запікати 20 хвилин, після чого прибрати пергамент і готувати ще кілька хвилин.

Тим часом потрібно приготувати крем, змішати масло і цукор міксером, змолоти в порошок фісташки, яйця в мисці збити виделкою, змішати з масляною сумішшю, додати борошно і горіхи, відкласти.

Пиріг наповнити варенням, зверху якого укласти вишню, змішану ложкою з кремом, після чого посипати його мигдалем і запікати 40 хвилин, поки начинка злегка не затвердіє.

Раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як легко і швидко приготувати полуничне варення.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!