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Що приготувати на Масницю: рецепти для святкового меню

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З 24 лютого по 1 березня проходять святкування Масниці – популярного слов'янського свята, що символізує проводи зими і зустріч весни.

Традиційно в меню Масниці (Масляної) повинні бути присутніми млинці. Як правило, їх готують на молоці та яйцях, загортають у них різноманітні начинки або подають з маслом, медом, сметаною.

Рецепт класичних, смачних млинців дивіться тут: Бабусині млинці на молоці.

Також в Масляну особливу роль відіграють рибні страви і налисники. FoodOboz пропонує добірку найкращих рецептів для свята.

Млинці з сьомгою

Дуже смачні, апетитні млинчики з начинкою з червоної риби і сиру нікого не залишать байдужим! Це популярна і улюблена всіма страва ідеально вписується в святкове меню. Її рецепт доступний за посиланням: Млинці з сьомгою і сиром.

Млинці з сьомгою і сиром

Млинці з сьомгою і сиром

Налисники з лівером

Ситні й ароматні налисники з лівером не просто смачна, а ще й корисна страва. Детальний рецепт читайте тут.

Уха з форелі

Наваристий рибний суп на основі форелі ще називають царською ухою, оскільки це справді багата страва! Як її приготувати, детально описано в нашому рецепті: Уха з форелі.

Уха з форелі

Уха з форелі

Деруни з грибами

Казково смачні деруни з грибною начинкою можуть стати як гарніром так і основною стравою. Крім того, готуються вони незвичайним способом, детальніше про який тут: Рецепт дерунів з грибами.

Форшмак

Також дуже популярна страва на Масляну – дуже смачний і ніжний форшмак з картоплею. Його рецепт шукайте за посиланням: Форшмак.

форшмак

форшмак

Бутерброди з оселедцем

Дуже проста в приготуванні, але апетитна закуска – оселедець на грінках. Її рецепт доступний за цим посиланням.

Вінегрет

Традиційний зимовий салат зі свіжих, квашених і варених овочів просто зобов'язаний бути на столі в Масляну. Його детальний рецепт дивіться за посиланням: Вінегрет.

вінегрет

вінегрет

Закуска з плавлених сирків і яєць

Найпростіша часникова закуска з плавленого сиру і варених яєць відома багатьом. Такий яєчний салат можна їсти вприкуску з улюбленими стравами або ж намазувати на грінки. У будь-якому випадку – це дуже смачно! Рецепт такої закуски читайте тут: Салат з плавленим сиром.

Салат з плавленим сиром

Салат з плавленим сиром

Ну і як же без десерту. Традиційні масляничні смаколики – це млинці з солодкими начинками.

Налисники з сиром

Найлегший і вдалий рецепт сирних налисників дивіться тут.

Налисники з сиром

Налисники з сиром

Оладки з яблуками

Також не варто забувати про пишні оладки з яблуками. Такі ласощі дуже люблять і діти і дорослі. А на їх приготування не потрібно витрачати багато часу. Подають такі оладки зі сметаною, варенням або згущеним молоком. Як їх приготувати, читайте за посиланням: Оладки з яблуками.

Оладки з яблуками

Оладки з яблуками

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Масляна рецепти
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їжа
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