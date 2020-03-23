Що купити і як це зберегти в період карантину

Ми вже освоїли кілька нових правил харчування в умовах сьогоднішнього існування.

По-перше, чим рідше доведеться йти в магазин, тим краще.

По-друге, не всі з нас можуть робити замовлення онлайн, особливо літні люди. Крім того, в даний момент компанії занадто перевантажені замовленнями, тому враховуйте, що продукти доведеться чекати набагато довше.

По-третє, головною стратегією є встановлення пріоритетів при покупці продуктів. Можливо, вам доведеться на якийсь час відмовитися від кількох примх, щоб звільнити місце в коморі або морозильній камері.

По-четверте, не всі продукти мають однакову цінність. Ви повинні знати, як розставити пріоритети, що купувати і як це зберігати, поки триває карантин.

Сьогодні OBOZREVATEL пропонує ще кілька корисних порад з організації продуктового життєвого простору.

Швидкопсувні продукти

Купувати багато свіжих продуктів не варто. Віддавайте перевагу таким видам овочів, як капуста, морква, цибуля, оскільки вони добре зберігаються з часом. При цьому менше купуйте або зовсім відмовтеся від брокколі і салату, які швидко псуються.

Здорова і поживна їжа

Експерти рекомендують дієту, багату антиоксидантами, поліненасиченими жирними кислотами і білком. Віддавайте перевагу бобовим, горіхів, крестоцветним овочам (капуста, цвітна капуста і т. Д.), Блакитний рибі і цитрусовим. Однак враховуйте, що через перебування вдома і зменшення фізичних навантажень необхідно скоротити кількість калорій. Постарайтеся споживати менше тваринного білка, а більше бобових і овочів.

Якщо звернути увагу на поживну піраміду, потрібно споживати наступне:

СУШЕНІ БОБИ

Це дуже здорова їжа. Сочевиця, нут або квасоля добре зберігаються, не займають багато місця і їх легко готувати. Додаючи трохи м'яса, вони стають ідеальною і унікальною стравою.

ЗЛАКИ

Рис виконує ту ж місію, що і бобові. Він довго зберігається при кімнатній температурі, насичує організм, і з його допомогою можна скласти безліч унікальних страв. Борошно зберігається в хорошому стані, поки знаходиться в сухому місці. Воно дозволить приготувати велику кількість тіста для страв, а також кондитерських виробів. Макарони прекрасно зберігаються протягом тривалого часу. Вони прості в приготуванні і відмінно підходять для сімей з дітьми та молодих людей, тому що добре насичують організм. Кіноа і амарант, хоча і менш популярні, ідеальні через їхню високу білкової цінності.

ОВОЧІ

Картопля, морква, цибуля і часник довго зберігаються в хороших умовах при кімнатній температурі. З їх допомогою можна приготувати нескінченну кількість рецептів, оскільки вони універсальні і добре поєднуються з багатьма інгредієнтами. Вони ідеально підходять для приготування унікальних страв. Також капуста добре тримається навіть за межами холодильника. Заморожені овочі – ще один вдалий варіант, але майте на увазі, чи достатньо у вас місця в морозильній камері. Консерви (помідори, спаржа, квасоля, перець і т. Д) – зараз саме час для їх використання.

РИБА

Найпростіше буде вживати її в консервованому вигляді. Банки легко зберігаються і знаходяться в хорошому стані протягом тривалого часу. Почніть винаходити рецепти з сардинами в маслі, скумбрією або маринованими мідіями. Заморожена риба є ще одним вдалим рішенням, але її придбання буде залежати від можливостей зберігання.

СУШЕНІ ФРУКТИ

Вони є відмінним джерелом вітамінів. Подбайте про те, щоб у вас завжди були волоські горіхи, фундук або мигдаль. Однак не забувайте, що їх слід їсти в помірних кількостях.

ФРУКТИ

Цитрусові, крім того, що багаті вітамінами і антиоксидантами, довгий час зберігаються в звичайних умовах. Те ж саме стосується яблук – це ще один фрукт для розгляду. Крім того, зверніть увагу на банани, які забезпечують організм калієм. Якщо говорити про консервованих фруктах або варення, вони також можуть бути у вашому списку, однак їх недоліком є високий вміст цукру.

МОЛОКО І МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Ультрапастеризоване молоко довго зберігається при кімнатній температурі, але займає багато місця. Якщо з цим проблема, можна використовувати сухе або навіть згущене молоко, але пам'ятайте, що в останньому багато цукру. Сири також добре зберігаються протягом тривалого часу і забезпечують білком, а також тваринними жирами. Однак їх потрібно вживати в помірних кількостях.

М'ЯСО

Не обов'язково їсти м'ясо щодня. Краще нехай воно буде замороженим або в готових до вживання невеликих порціях. Також зручно купувати м'ясо або м'ясні вироби у вакуумній упаковці.

ЯЙЦЯ

Яйця знаходяться в хорошому стані близько місяця. Щоб перевірити це, просто помістіть їх в склянку з водою. Якщо вони тонуть, значить свіжі, якщо плавають, вже старі або зіпсовані.

Дякуємо за допомогу в підготовці матеріалу: Паула Креспо, президента Коледжу Дієтологів і нутриціології Валенсийского Співтовариства.

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