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Салат Олів'є на Новий рік: кращий оригінальний рецепт

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Традиційне новорічне Олів'є можна зробити центральною стравою святкового столу, лише додавши один незвичайний інгредієнт.

FoodOboz пропонує рецепт чудового оригінального Олів'є, який має лише один недолік – його занадто швидко розмітають зі столу!

Щоб салат вийшов надзвичайним, потрібен додатковий компонент – смажені на вершковому маслі грибочки.

Про те, як приготувати Олів'є до новорічного столу, читайте в нашому детальному рецепті з відео за цим посиланням: Салат Олів'є оригінальний.

Салат Олів'є оригінальний

Салат Олів'є оригінальний

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