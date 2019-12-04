Салат Олів'є на Новий рік: кращий оригінальний рецепт

Традиційне новорічне Олів'є можна зробити центральною стравою святкового столу, лише додавши один незвичайний інгредієнт.
FoodOboz пропонує рецепт чудового оригінального Олів'є, який має лише один недолік – його занадто швидко розмітають зі столу!
Щоб салат вийшов надзвичайним, потрібен додатковий компонент – смажені на вершковому маслі грибочки.
Про те, як приготувати Олів'є до новорічного столу, читайте в нашому детальному рецепті з відео за цим посиланням: Салат Олів'є оригінальний.
Салат Олів'є оригінальний
Читайте також:
Рецепт смачного десерту на Новий рік 2020.
Як здивувати гостей: рецепти кращих новорічних салатів.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!