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Рецепти п'яти дуже смачних страв з кабачками

2.3т Читати матеріал російською

В середині літа спостерігається розпал сезону овочів, через що як ніколи актуальна добірка кращих страв з кабачків.

OBOZREVATEL.Smak зібрав найпростіші і смачні покрокові інструкції з фотографіями, за якими зможе успішно приготувати страву навіть кулінар-початківець.

Перш за все, варта уваги запіканка з кабачків, яку можна приготувати в мультиварці за нашим рецептом, - готувати її не тільки швидко і просто, але і таке блюдо є неймовірно корисним.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak, як приготувати смачні цукіні або кабачки з часниковим соусом.

Рецепти п'яти дуже смачних страв з кабачками

Кабачки також відмінно доповнюють смак овочевого супу, приготувати який за нашим рецептом можна всього за півгодини.

Ця страва відмінно допоможе розвантажити шлунок після важкої їжі в літній сезон, сприяє налагодженню роботи травної системи і схудненню.

Дивіться на OBOZREVATEL.Smak також рецепт оладок з кабачків з секретом.

Рецепти п'яти дуже смачних страв з кабачками

Ідеальним блюдом можна охрестити і соте з кабачків. Всі інгредієнти за рецептом є дешевими і доступними, через що можна нагодувати всю сім'ю не тільки смачно і корисно, але і бюджетно.

Рецепти п'яти дуже смачних страв з кабачками

Щоб урізноманітнити меню, можна приготувати салат з кабачків по-корейськи за нашим рецептом, - це універсальне, дуже корисне і просте в приготуванні блюдо, популярне у всьому світі.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak також рецепт приготування помідор по-корейськи.

Рецепти п'яти дуже смачних страв з кабачками

Також можна приготувати за нашим рецептом рататуй в мультиварці. Ця закуска просто готується, при цьому залишаючись дуже смачною і апетитною.

Рецепти п'яти дуже смачних страв з кабачками

Раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт, як просто приготувати кабачкову ікру на зиму.

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