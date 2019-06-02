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Рецепт з секретом: варення з полуниці і пелюсток троянд

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Звичний і улюблений смак полуничного варення можна оживити ароматом троянд.

У підсумку ви отримаєте ідеальний топпінг для млинців та оладок.

Млинці з полунично-трояндовим варенням

Млинці з полунично-трояндовим варенням

Для полунично-трояндового варення потрібні тільки чотири інгредієнти:

- 1 кг свіжої полуниці,

- 50 грамів пелюсток чайної троянди,

- 1 кг цукру,

- 5 грамів лимонної кислоти.

Полунично-трояндове варення

Полунично-трояндове варення

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Полуницю треба помити, почистити від плодоніжок і акуратно перемішати з цукром і пелюстками троянд. Але не слід відразу відправляти його на вогонь! Щоб готовий продукт вийшов максимально ароматним, залишаємо заготовку на 5 годин у холодному місці.

Коли ягоди рясно дадуть сік – тоді варимо варення: кип'ятимо його протягом 5 хвилин, додавши лимонну кислоту. Все готово!

Полунично-трояндове варення

Полунично-трояндове варення

Також можна через 5 хвилин вийняти шумівкою з рідини всі ягоди і пелюстки та уварити сироп до бажаної консистенції.

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