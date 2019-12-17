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Рецепт вишуканого салату "Тіффані" з фото на свято

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Новорічні та будь-які інші святкові застілля відмінно прикрасить легкий і вишуканий салат "Тіффані".

FoodOboz пропонує Вам класичний рецепт приготування цієї страви.

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На даний момент точно невідомо, звідки і коли з'явився цей салат, дві найпопулярніші версії пов'язують його зі "Сніданком у Тіффані" та припускають, що Тіффані могла назватися дівчина, яка вперше виклала рецепт в мережу.

Набирати популярність блюдо почало навіть менше 20 років тому, але вже знайшло своїх прихильників по всьому світу. Більш того, кулінари на всі лади встигли переінакшити початковий рецепт під свій смак, через що вже є десятки рецептів приготування.

Ми пропонуємо використати курячу грудку, яйця, горіхи, молочні продукти і, звичайно ж, виноград.

Дивіться покроковий рецепт приготування салату "Тіффані" з фото процесу за цим посиланням.

Рецепт вишуканого салату "Тіффані" з фото на свято

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт, як приготувати дуже смачний святковий салат з куркою і грибами.

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