Рецепт смачної закуски з кабачків на зиму

Важко відразу придумати більш просту і смачну в зимовий період овочеву закуску, ніж лечо.
FoodOboz пропонує рецепт цієї страви з кабачків.
Відзначається, що незмінною основою для готування лечо є солодкий перець, цибуля і помідори, в той час як інші інгредієнти варіюються в залежності від уподобань окремого кухаря. Ми пропонуємо приготувати його з додаванням кабачків.
В цілому, для приготування страви досить трохи більше години витрат часу, і з нашими простими покроковими інструкціями з цим здатний впоратися навіть новачок в кулінарії.
Дивіться повний список продуктів і простий рецепт приготування лечо з кабачків за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачної дієтичної страви з кабачків.
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