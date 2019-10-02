Рецепт смачної закуски з кабачків на зиму

Важко відразу придумати більш просту і смачну в зимовий період овочеву закуску, ніж лечо.

FoodOboz пропонує рецепт цієї страви з кабачків.

Новини Рецепт смачного соусу з помідорів

Відзначається, що незмінною основою для готування лечо є солодкий перець, цибуля і помідори, в той час як інші інгредієнти варіюються в залежності від уподобань окремого кухаря. Ми пропонуємо приготувати його з додаванням кабачків.

В цілому, для приготування страви досить трохи більше години витрат часу, і з нашими простими покроковими інструкціями з цим здатний впоратися навіть новачок в кулінарії.

Дивіться повний список продуктів і простий рецепт приготування лечо з кабачків за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачної дієтичної страви з кабачків.

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