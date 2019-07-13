Рецепт смачної смаженої яловичини з картоплею на сковороді

Мабуть, картопля з смаженою яловичиною на сковороді є однією з найбільш популярних страв, однак її приготування вимагає дотримання певних правил.

У процесі приготування смаженої яловичини з картоплею потрібно домогтися того, щоб м'ясо вийшло якомога більш соковитим і ароматним – для цього використовують спеціальні технології приготування і додають спеції.

Вживати в їжу м'ясо з картоплею можна як на обід, так і на вечерю. За бажанням можна додати зелень.

Докладний покроковий рецепт з необхідними інгредієнтами читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше відомий кулінар Алік Мкртчян розповів про те, як правильно вибрати яловичину і яким чином можна використовувати це м'ясо в процесі приготування страв.

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