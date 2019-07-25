Рецепт найсмачнішої наваристої солянки, яка сподобається кожному

По-справжньому смачною і ситною стравою є солянка, суп містить безліч інгредієнтів і стане найкращим сюрпризом для вашої родини.

Не секрет, що солянку часто називають "чоловічою стравою", тому що даний суп складається переважно з м'ясних інгредієнтів і містить у собі багато калорій.

Сьогодні існує величезна кількість варіацій приготування солянки – її можна зробити більш легкою, або ж більш поживною, калорійність і інгредієнти можна підібрати виходячи з ваших смакових уподобань.

Однак не варто забувати, що класична солянка повинна складатися з великої кількості різноманітних інгредієнтів, тому що суп повинен бути наваристими і густим.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вашій увазі детальний покроковий рецепт приготування смачної солянки за цим посиланням.

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