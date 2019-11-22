Рецепт смачної лазаньї з млинців

Однією з найбільш ситних, смачних і поживних страв, які можна швидко приготувати на всю сім'ю, без сумніву є лазанья.

FoodOboz пропонує рецепт, як приготувати її з млинців.

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Очевидно, що перш за все потрібно буде приготувати млинці на молоці, після чого ретельно просочити їх сирно-томатної масою, посипати сиром і запекти.

Якщо знати всі хитрощі і нюанси, то безпосередні витрати часу на приготування складуть менше півгодини. Ще близько півгодини знадобиться для запікання, при цьому, готового блюда вистачить, щоб пару раз нагодувати середньостатистичну сім'ю.

Повний список інгредієнтів і покроковий детальний рецепт приготування лазаньї з млинців дивіться за цим посиланням.

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