Рецепт смачної лазаньї з млинців

Однією з найбільш ситних, смачних і поживних страв, які можна швидко приготувати на всю сім'ю, без сумніву є лазанья.
FoodOboz пропонує рецепт, як приготувати її з млинців.
Очевидно, що перш за все потрібно буде приготувати млинці на молоці, після чого ретельно просочити їх сирно-томатної масою, посипати сиром і запекти.
Якщо знати всі хитрощі і нюанси, то безпосередні витрати часу на приготування складуть менше півгодини. Ще близько півгодини знадобиться для запікання, при цьому, готового блюда вистачить, щоб пару раз нагодувати середньостатистичну сім'ю.
Повний список інгредієнтів і покроковий детальний рецепт приготування лазаньї з млинців дивіться за цим посиланням.
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