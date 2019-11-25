Рецепт смачної лазаньї з фаршем

Будь-який вогкий довгий осінній вечір може скрасити таке смачне італійське блюдо як лазанія.
FoodOboz пропонує приготувати чудову лазанью зі свинячим фаршем.
Відзначається, що традиційно для цієї страви потрібно приготувати листи, укласти їх по черзі поміж м'яса з овочевою засмажкою, залити соусом бешамель і запекти в духовці.
Таке блюдо виходить не тільки дуже смачним, але і досить ситним. Воно відмінно підходить як для повсякденної трапези, так і для святкового столу.
Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт лазаньї з фаршем за цим посиланням
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт лазаньї з млинцями на молоці.
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