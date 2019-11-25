Рецепт смачної лазаньї з фаршем

Будь-який вогкий довгий осінній вечір може скрасити таке смачне італійське блюдо як лазанія.

FoodOboz пропонує приготувати чудову лазанью зі свинячим фаршем.

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Відзначається, що традиційно для цієї страви потрібно приготувати листи, укласти їх по черзі поміж м'яса з овочевою засмажкою, залити соусом бешамель і запекти в духовці.

Таке блюдо виходить не тільки дуже смачним, але і досить ситним. Воно відмінно підходить як для повсякденної трапези, так і для святкового столу.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт лазаньї з фаршем за цим посиланням

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт лазаньї з млинцями на молоці.

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