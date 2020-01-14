Рецепт смачної картоплі з салом в духовці

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких дуже смачною стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування картоплі з салом в духовці.

Не секрет, що багато господинь на свята хочуть приготувати щось нове й оригінальне, проте ідеї можуть упиратися в бюджет або час. Тому, якщо у вас в холодильнику є тільки сало і картопля, ця страва підійде якнайкраще.

Картопля з салом готується легко і просто – досить лише порізати два головних інгредієнта і з'єднати їх. Через 20-30 хвилин у вас вийде ароматна і дуже ситна страва.

FoodOboz рекомендує вам звернути увагу на докладний покроковий рецепт приготування смачної картоплі з салом в духовці за наступним посиланням.

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