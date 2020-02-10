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Рецепт смачної грузинської страви на романтичну вечерю 14 лютого

1.2т
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Напередодні 14 грудня 2020 року закономірно зростає інтерес до ідей смачних страв на романтичну вечерю до Дня святого Валентина.

FoodOboz пропонує рецепт чудового чахохбілі з аджикою і вином.

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Рецепт ідеальної страви на вечерю на швидку руку

Відзначається, що це блюдо грузинської кухні готується досить просто і успішно впоратися з ним може навіть кулінар-початківець, при цьому, виходить воно неймовірно смачним і обов'язково підкорить Вашу половинку на свято закоханих.

Для приготування чахохбілі потрібні: курка, трохи білого сухого вина і волоських горіхів, аджика, помідори, перець, цибуля, ряд приправ і зелені, масло.

Дивіться правильні пропорції інгредієнтів, а також покроковий рецепт чахохбілі з аджикою і вином з фото процесу приготування за цим посиланням.

Рецепт смачної грузинської страви на романтичну вечерю 14 лютого

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт такого італійського блюда як каннеллоні з фаршем та сиром.

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