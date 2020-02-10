Рецепт смачної грузинської страви на романтичну вечерю 14 лютого

Напередодні 14 грудня 2020 року закономірно зростає інтерес до ідей смачних страв на романтичну вечерю до Дня святого Валентина.

FoodOboz пропонує рецепт чудового чахохбілі з аджикою і вином.

Новини Рецепт ідеальної страви на вечерю на швидку руку

Відзначається, що це блюдо грузинської кухні готується досить просто і успішно впоратися з ним може навіть кулінар-початківець, при цьому, виходить воно неймовірно смачним і обов'язково підкорить Вашу половинку на свято закоханих.

Для приготування чахохбілі потрібні: курка, трохи білого сухого вина і волоських горіхів, аджика, помідори, перець, цибуля, ряд приправ і зелені, масло.

Дивіться правильні пропорції інгредієнтів, а також покроковий рецепт чахохбілі з аджикою і вином з фото процесу приготування за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт такого італійського блюда як каннеллоні з фаршем та сиром.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!