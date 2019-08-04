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Рецепт смачної аджики з баклажанами

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Існує безліч рецептів приготування різних страв з баклажанів, але однією з улюблених завжди залишається аджика.

OBOZREVATEL.Smak призводить якісні покрокові інструкції, як приготувати цей баклажанний соус.

Варто зазначити, що за нашим рецептом аджика з баклажанів виходить напрочуд смачною, ароматною і зовні апетитною, через що її буде дуже приємно відкривати довгими холодними вечорами взимку.

Природно, аджика не може обійтися без помідорів, - це другий основний інгредієнт нашої страви. Крім того, потрібно буде ще додати солодкого і трохи гострого перців, яблук, цибулі та різноманітних приправ.

Повний рецепт приготування аджики з баклажанів з фото дивіться за цим посиланням.

Рецепт смачної аджики з баклажанами

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт приготування смачної ікри з баклажанів.

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