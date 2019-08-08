Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт смачного супу з помідорами

388 Читати матеріал російською

Одним із найсмачніших літніх супів є вітамінний і ароматний суп з помідорами.

Obozrevatel Smak знайшов дуже простий рецепт цієї корисної першої страви, яка просто ідеально підійде для ситного обіду.

Оскільки в помідорах містяться білки, клітковина, пектинові речовини, каротиноїди, органічні кислоти, важливий для організму вітамін К, вітаміни групи В, і цілий набір мінералів - кальцій, магній, залізо, фосфор, кремній, йод, то помідорні страви обов'язково слід включати в раціон, якщо ви стежите за своїм здоров'ям.

Детальний покроковий рецепт такої корисної і підвищуючої імунітет страви читайте за наступним посиланням: Суп з помідорами.

Рецепт смачного супу з помідорами

Пропонуємо також приготувати дуже смачний суп з цвітної капусти.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані