Рецепт смачного супу з помідорами

Одним із найсмачніших літніх супів є вітамінний і ароматний суп з помідорами.

Obozrevatel Smak знайшов дуже простий рецепт цієї корисної першої страви, яка просто ідеально підійде для ситного обіду.

Оскільки в помідорах містяться білки, клітковина, пектинові речовини, каротиноїди, органічні кислоти, важливий для організму вітамін К, вітаміни групи В, і цілий набір мінералів - кальцій, магній, залізо, фосфор, кремній, йод, то помідорні страви обов'язково слід включати в раціон, якщо ви стежите за своїм здоров'ям.

Детальний покроковий рецепт такої корисної і підвищуючої імунітет страви читайте за наступним посиланням: Суп з помідорами.

Пропонуємо також приготувати дуже смачний суп з цвітної капусти.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!