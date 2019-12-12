Рецепт смачного шарового салату з крабовими паличками на Новий рік 2020

Якщо у вас є бажання урізноманітнити святкове меню на Новорічні свята, неодмінно зверніть увагу на рецепт шарового салату з крабовими паличками.

Мабуть, більшості українців важко уявити застілля в новорічні або різдвяні свята без цього салату, який дуже люблять у багатьох сім'ях.

Втім, у багатьох є бажання зробити салат трохи по-іншому, щоб урізноманітнити страву і зробити її більш цікавою і вишуканою.

Ми радимо приготувати шаровий салат з крабовими паличками, який неодмінно стане прикрасою святкового столу, а також порадує вашу сім'ю і гостей.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашим докладним оригінальним рецептом і інгредієнтами для приготування неймовірного листкового салату з крабовими паличками за наступним посиланням.

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