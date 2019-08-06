Рецепт смачного салату з огірків і помідорів на зиму

Одним з найбільш популярних варіантів консервації на зиму є овочеві салати, - в них можна комбінувати практично будь-які овочі і зберігати вітаміни на зиму.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам покрокові інструкції з приготування салату з огірків і помідорів.

Варто зауважити, що це мало не найкращий рецепт, оскільки в розпал літа на ринку багато дешевих огірків і помідорів, при цьому, на приготування салату з них потрібні лічені хвилини.

Крім того, додаткових інгредієнтів потрібно зовсім небагато, і всі вони майже напевно є у вас вдома.

Дивіться список продуктів і детальний рецепт приготування салату з помідорів і огірків на зиму за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував підбірку з п'яти рецептів самих різних, але незмінно смачних страв з огірками.

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