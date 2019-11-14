Рецепт смачного салату з буряком на свято

Важко придумати більш бюджетні, корисні та поживні страви, ніж салати з буряка.

FoodOboz пропонує рецепт однієї з варіацій салату "Гранатовий браслет".

Відзначається, що це блюдо має унікальну форму і склад, виглядає дуже привабливо і гідно зайняти почесне місце навіть на святковому столі.

В цілому, є багато способів приготування "Гранатового браслету", але за традицією він має круглу форму і покритий зернами граната. Ми пропонуємо використати ще м'ясо, пару молочних продуктів і такі овочі як буряк, цибуля, морква.

При цьому, для приготування салату на всю сім'ю треба всього близько години.

Дивіться пропорції інгредієнтів і покроковий рецепт салату "Гранатовий браслет" з буряком за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт неймовірно смачного і корисного салату з пекінською капустою.

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