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Рецепт смачного салату з баклажанами

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У розпал літнього сезону як ніколи актуальні найрізноманітніші овочеві страви, серед яких, природно, і салати з баклажанами.

OBOZREVATEL.Smak підготував простий рецепт приготування ситного і поживного салату.

Варто зауважити, що крім синеньких в салат входять такі овочі як помідори, цибуля і болгарський перець, а також кілька "секретних" інгредієнтів, які роблять смак страви особливим, не схожим на багато інших подібних.

Багатий аромат, свіжий апетитний вигляд і яскравий смак цієї страви мають сподобатися вашим близьким.

Повний список складових салату, а також його детальний покроковий рецепт дивіться за цим посиланням на нашому сайті.

Рецепт смачного салату з баклажанами

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував цікавий рецепт рагу з баклажанів з кабачками.

Можливо, крім цього вас також зацікавить, як приготувати дієтичний салат з кабачків.

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