Рецепт смачного салату, який швидко готується і замінить вечерю

Салат можна приготувати з абсолютно будь-яких інгредієнтів. Правильно приготована смачна і поживна страва легко може замінити вам обід або вечерю.

Рецептом швидкого і простого салату ділиться автор паблік "Оля готує", передає OBOZREVATEL.Smak.

Для приготування салату потрібно взяти 2 великих помідора, причому порізати їх великими часточками, додати очищене авокадо, порізавши його кубиками невеликого розміру.

Далі слід почистити половинку великої цибулини тоненькими півкільцями і взяти квасолю з консервної банки, попередньо промивши її під холодною водою.

Пізніше всі інгредієнти треба висипати в салатницю і ретельно перемішати.

Заправляється салат соусом, щоб його приготувати потрібно 3 столові ложки оливкової олії і 1 столова ложка лимонного соку. Сіль і перець додаємо виходячи з власного смаку. Останнім кроком є заправка салату і подача страви на стіл.

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