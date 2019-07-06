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Рецепт смачного салату, який швидко готується і замінить вечерю

24.7тЧитати матеріал російською

Салат можна приготувати з абсолютно будь-яких інгредієнтів. Правильно приготована смачна і поживна страва легко може замінити вам обід або вечерю.

Рецептом швидкого і простого салату ділиться автор паблік "Оля готує", передає OBOZREVATEL.Smak.

Для приготування салату потрібно взяти 2 великих помідора, причому порізати їх великими часточками, додати очищене авокадо, порізавши його кубиками невеликого розміру.

Рецепт смачного салату, який швидко готується і замінить вечерю

Далі слід почистити половинку великої цибулини тоненькими півкільцями і взяти квасолю з консервної банки, попередньо промивши її під холодною водою.

Рецепт смачного салату, який швидко готується і замінить вечерю

Пізніше всі інгредієнти треба висипати в салатницю і ретельно перемішати.

Рецепт смачного салату, який швидко готується і замінить вечерю

Заправляється салат соусом, щоб його приготувати потрібно 3 столові ложки оливкової олії і 1 столова ложка лимонного соку. Сіль і перець додаємо виходячи з власного смаку. Останнім кроком є заправка салату і подача страви на стіл.

Рецепт смачного салату, який швидко готується і замінить вечерю

Раніше ми розповідали, як за 15 хвилин приготувати смачний салат з капустою і ковбасою.

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