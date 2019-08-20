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Рецепт смачного кавказького салату з баклажанами

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Якщо ваші рідні та близькі дуже люблять баклажани, вам неодмінно варто спробувати приготувати смачний салат з баклажанами і квасолею.

Такий салат неодмінно стане окрасою вашого столу. Страва є неймовірно смачною, ситною і ароматною.

Рецепт смачного кавказького салату з баклажанами

Крім квасолі і баклажанів – основних і головних інгредієнтів такого салату – у страву найчастіше додають курячі яйця, цибулю, вершкове масло і спеції виходячи із смакових переваг.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування салату з баклажанами і квасолею за наступним посиланням.

Раніше ми рекомендували своїм читачам приготувати соковиту і апетитну смажену курку з баклажанами.

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