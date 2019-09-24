Рецепт смачного фаршированого перцю

Однією з традиційних страв української та болгарської кухні є фарширований перець, варіанти приготування якого існують на будь-який смак.

FoodOboz пропонує вам класичний рецепт цієї страви.

Відзначається, що особливо часто фарширують перець саме в кінці літа і протягом осені, поки є багато дешевого і смачного болгарського перцю.

Його очищають від насіння, начиняють рисом, фаршем і подрібненими овочами, після чого готують в соусі.

Здавалося б, приготувати його не складно, але є деякі хитрощі, щоб страва вийшла дійсно смачною.

Дивіться повний список продуктів і детальний рецепт приготування фаршированого перцю за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного повітряного пирога з капустою, який можна приготувати на швидку руку.

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