Рецепт смачних пухких оладок на молоці

Смачні та гарячі оладки зі сметаною, медом або варенням – це кращий десерт за півгодини.

FoodOboz пропонує ідеальний рецепт оладок на кислому молоці, які завжди виходять пишними.

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Для тіста на такі оладки не потрібні дріжджі, а смажаться вони на розігрітій пательні за лічені хвилини.

Правильні пропорції інгредієнтів, і як не допустити грудочок в тесті, читайте в нашому детальному покроковому рецепті за цим посиланням: Оладки на кислому молоці.

Оладки на кислому молоці

Раніше FoodOboz писав, як спекти найсмачніший фруктовий пиріг на кефірі.

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