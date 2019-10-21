Рецепт смачних пухких оладок на молоці

Смачні та гарячі оладки зі сметаною, медом або варенням – це кращий десерт за півгодини.
FoodOboz пропонує ідеальний рецепт оладок на кислому молоці, які завжди виходять пишними.
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Для тіста на такі оладки не потрібні дріжджі, а смажаться вони на розігрітій пательні за лічені хвилини.
Правильні пропорції інгредієнтів, і як не допустити грудочок в тесті, читайте в нашому детальному покроковому рецепті за цим посиланням: Оладки на кислому молоці.
Оладки на кислому молоці
Раніше FoodOboz писав, як спекти найсмачніший фруктовий пиріг на кефірі.
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