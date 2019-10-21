Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт смачних пухких оладок на молоці

863 Читати матеріал російською

Смачні та гарячі оладки зі сметаною, медом або варенням – це кращий десерт за півгодини.

FoodOboz пропонує ідеальний рецепт оладок на кислому молоці, які завжди виходять пишними.

Читайте також: Рецепт кращого десерту з яблуками

Для тіста на такі оладки не потрібні дріжджі, а смажаться вони на розігрітій пательні за лічені хвилини.

Правильні пропорції інгредієнтів, і як не допустити грудочок в тесті, читайте в нашому детальному покроковому рецепті за цим посиланням: Оладки на кислому молоці.

Оладки на кислому молоці

Оладки на кислому молоці

Раніше FoodOboz писав, як спекти найсмачніший фруктовий пиріг на кефірі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы