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Рецепт смачних квашених баклажанів з морквою

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В осінню пору року як ніколи доречні квашені баклажани, - цю універсальну закуску можна готувати як на один раз, так і відразу заготовлювати на зиму.

FoodOboz пропонує вам рецепт дуже смачних баклажанів з морквою.

У цьому варіанті закуска готується з баклажанів, цибулі, моркви і часнику при додаванні ще ряду спецій і додаткових інгредієнтів.

Якщо вам не до душі морква, можете приготувати квашені баклажани з капустою за цим рецептом.

Потрібно витратити навіть менше години часу, після чого просто дати страві перебродити до готовності деякий час, і баклажани з овочами здивують вас на диво ніжним кисло-солодким смаком і багатим ароматом.

Таку закуску можна спокійно подавати до кожного прийому їжі протягом дня і навіть ставити на святковий стіл, - домочадці тільки зрадіють цьому.

Дивіться повний список продуктів і детальний рецепт квашених баклажанів з морквою за цим посиланням.

Рецепт смачних квашених баклажанів з морквою

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дуже смачної грузинської страви з баклажанами і м'ясом.

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