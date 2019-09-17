Рецепт смачних квашених баклажанів з морквою

В осінню пору року як ніколи доречні квашені баклажани, - цю універсальну закуску можна готувати як на один раз, так і відразу заготовлювати на зиму.
FoodOboz пропонує вам рецепт дуже смачних баклажанів з морквою.
У цьому варіанті закуска готується з баклажанів, цибулі, моркви і часнику при додаванні ще ряду спецій і додаткових інгредієнтів.
Якщо вам не до душі морква, можете приготувати квашені баклажани з капустою за цим рецептом.
Потрібно витратити навіть менше години часу, після чого просто дати страві перебродити до готовності деякий час, і баклажани з овочами здивують вас на диво ніжним кисло-солодким смаком і багатим ароматом.
Таку закуску можна спокійно подавати до кожного прийому їжі протягом дня і навіть ставити на святковий стіл, - домочадці тільки зрадіють цьому.
Дивіться повний список продуктів і детальний рецепт квашених баклажанів з морквою за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дуже смачної грузинської страви з баклажанами і м'ясом.
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